Lachnit (ANO): Vyrazte za česnekem přímo medvědím

Asi není vhodnější období na detoxikaci organismu jako přicházející jaro. Jedním z ideálních prostředků je právě medvědí česnek, který naleznete především v listnatých a lužních lesích. Před několika dny jsem si vychutnal procházku kolem řeky u Lysé nad Labem, kde rovněž roste.

Tato bylina je bohatá na vitamíny B a C, je zdrojem vlákniny, železa, draslíku a dalších látek. Má mnohé léčivé účinky. Například podporuje vyprazdňování, pomůže při zácpě, ale i při průjmech či plynatosti. A to nemluvě o posílení imunity a paměti. Konzumaci medvědího česneku lze doporučit lidem s vysokým krevním tlakem, s křečovými žilami, bolestmi hlavy, osobám trpícím respiračními onemocněními či astmatem.

Anketa Máte důvěru k instituci papeže coby hlavy katolické církve? Mám 14% Nemám 77% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 2011 lidí

Sbírají se listy a stonky. Čím dříve, tím lépe. Postupem času, a to hlavně po rozkvetení, totiž ztrácí nejen chuť, ale i zdraví prospěšné látky. Záměna s jinou rostlinou je v podstatě vyloučena, nicméně listy se podobají konvalince. Ta ale roste později, a hlavně její listy po promnutí nemají typickou česnekovou vůni. Takže neváhejte, vezměte rodinu či přátele a vyrazte do přírody. Spojíte zdraví s pohybem na svěžím jarním vzduchu.

A jak zelené zlato konzumovat? Nejúčinnější je přirozeně čerstvý, klidně si vložte pár lístků do úst. Ale pozor, ať se vám nezatočí hlava. Někdy je to síla, na kterou organismus po zimním nedostatku kvalitních surovin není příliš zvyklý. Hodí se pro studenou i teplou kuchyni. Lahodný je jako příloha místo špenátu, do nádivek či polévek. Jednoduchou dobrotou je nasekat lístky najemno do tvarohu, třeba s čerstvou divokou pažitkou, která v tomto období také roste.

„Pro delší uchování lze doporučit pesto nebo zamražení. K sušení se nehodí, rostlina ztrácí aroma a účinky,“ uvádí Petr Lachnit. „A jak medvědí česnek uchovávám? Jeho listy očistěte a nasekejte nadrobno. Zasypte solí v poměru 1 kg česneku a 250 až 300 g soli. Počkejte, až pustí šťávu, občas zamíchejte a nechte několik hodin odstát. Poté směs i s tekutinou silou napěchujte do sklenic, zavíčkujte a dejte do lednice. Takto vydrží do příští ,sklizně'. Ideální do polévek a gulášů. Ale dejte si pozor, při použití finální pokrm i solíte.“