Lachnit (ANO): Ze selhání České pošty se raduje hlavně konkurence

Mnozí z vás, kteří za poslední měsíce využili služeb České pošty, se při čtení tohoto textu asi nebudou divit. Jeden ze symbolů fungování státu, od jehož vzniku pod názvem Československá pošta za necelý rok uplyne sto let, selhává. Bez přehánění si dovolím říci, že se ocitl v klinické smrti. Je mi to líto.

Snad nemine den, aby někdo z mého okolí nepřinesl o zážitcích s Českou poštou nějakou tu historku. Tak třeba. Kamarád si pro dceru na dobírku objednal dvě dláta u košické firmy. Slovenská pošta zásilku na hranice dovezla za jeden den. Té české to do Prahy trvalo dní dvanáct. O tom, že dláta jsou na pobočce k vyzvednutí, se nedověděl od pošty, ale od odesílatele. Žádný pokus o doručení, žádný lísteček ve schránce. Když si pro zásilku šel, ptal se u přepážky: „Proč jste mě neinformovali?“ Reakce byla lakonická: „To je normální, nemáme lidi.“ „A proč jsem musel jet na tuto pobočku, když mé bydliště patří pod jinou?“ „Asi to někde zvorali,“ zněla odpověď.

Určitě si pamatujete, že Česká pošta loni v červnu zrušila tři stovky poboček, o práci přišlo zhruba tisíc lidí. Nicméně na začátku letošního roku média přinesla informaci, že státní podnik podepsal několik smluv za miliony korun pro soukromé agentury, které poště mají najít nové zaměstnance. Manažerský Kocourkov k nezaplacení. Podle ministra vnitra Víta Rakušana, do jehož gesce Česká pošta patří, bylo rušení poboček začátkem transformace podniku. Jejím výsledkem má být vytvoření jakéhosi superúřadu nabízejícího široké množství služeb. Doručování balíků má převzít nová samostatná instituce.

Upřímně řečeno, nedokáži si to představit. Nynější vedení pošty spolu s panem ministrem fungování podniku naprosto decimuje, a to nemluvím o ztrátě dobrého jména, která může být nenávratná. Kritická situace se naopak líbí privátní doručovatelské konkurenci. Nejde jen o růst jejích příjmů, také mohou zákazníkům ukázat, že v porovnání s Českou poštou nabízejí kvalitní služby a je na ně spolehnutí. To, že státní podnik v oblasti doručování zásilek před lety zaspal, je neoddiskutovatelným faktem.

Musím přiznat, že pokud mohu, služby České pošty v současnosti nevyužívám. A to hlavně kvůli aktuálním zkušenostem lidí v mém okolí. Ministr Rakušan by se místo výzev k omezení silvestrovských ohňostrojů či pronásledování nositelů jemu nepohodlných názorů měl soustředit na to, aby Česká pošta byla veřejností opět vnímána pozitivně. Otázkou zůstává, zda je toho vůbec schopen.

JUDr. Petr Lachnit (ANO 2011)

zastupitel MČ Praha 5

