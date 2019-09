Lachnit: Dlouhověkost v komunitních centrech Prádelna a Louka

„Dlouhý věk, ba nesmrtelnost, je odedávna vysněným cílem lidstva. Ale víme vlastně, jak naložit s tím, že se život prodlouží na mnohonásobek let, ba že nikdy neumřeme? A víme, jak by si člověk “užil” první, nebo druhou stovku let? Naše zkušenost nepřekračuje pár let za první hranicí a vnímání je silně individuální,“ Uvádí JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5.

Začneme-li mluvit o stáří, většinou je hlavním tématem nemoc. Na naší osudové cestě do stáří (každý po ní putujeme!) však nemocem můžeme předejít. Jde o genetické dispozice, souhru okolností nebo náhodu. Lidské tělo je většinou nastaveno tak, aby prospívalo. Je na nás, jak nastavený kód využijeme a svůj vlastní potenciál naplníme.

Především si neubližovat

Od vstupu do dospělého života nás čekají nástrahy. Stres z práce, nesplněných představ, rodinných problémů, únava, přetažení, běžná onemocnění. Život si ale zkracujeme i příjemnými prožitky, ať je to alkohol, tabák nebo jiné drogy. Civilizační choroby z nepohybu a blahobytu hrozí všem. To je důležité vštěpovat už dětem - stárneme totiž od okamžiku narození. Po čtyřícítce, zaskočeni první bezmocí proti příznakům stáří, se na ně budeme připravovat mnohem obtížněji. A v seniorském věku je třeba volit aktivity, prospívající dlouhému životu, obzvlášť obezřetně.

Milníky na této cestě do stáří si stavíme sami. Někdo žije ze dne na den, někdo má pevný řád a harmonogram. Někdo sportuje až do vysílení, nebo zkouší všemožné podpůrné prostředky. Pro někoho jsou hlavní parametry estetické, pro jiného kondiční. Pro všechny by ale mělo platit, že nejdůležitější je poznat sama sebe, vlastní možnosti i limity. Nehledat cestu zpět do mládí v zrcadle, na kole nebo v posilovně, ale v harmonii duše i těla. A s okolím - rodinou, partnery, přáteli, ale i domem, obcí, krajinou. Ať je to městská, kolem bydliště, nebo venkovské sídlo na důchod.

Kde hledat inspiraci a zdroje

Zkusme to v daleké Asii, v Říši středu. Tradiční čínská medicína učí, jak se dožít co nejvyššího věku v optimálním stavu. Jak uchovat a zdokonalit dané vlastnosti těla i naučit je nové. Je nutné postarat se o sebe, zabezpečit samostatný život, neobtěžovat závislostí okolí - tak prokazujeme a potvrzujeme smysl snahy dožít se co nejvyššího věku. Abychom i ve stáří dokázali dávat, pomáhat, dělit se, být i jen bezproblémovou přítomností oporou pro naše okolí. Nebyli na obtíž.

Číňané mají mimořádnou tradici v rozvíjení rodinné pospolitosti a v sociálních vztazích. Civilizační vývoj a dlouhodobé etapy relativně stabilních sociálních formátů umožnily sledovat a zdokonalovat podmínky a postupy, jak dosáhnout harmonie, i když se vnější parametry mění.

Čínská kuchyně je proslavená, ale především zdravá, ba léčící. Cvičení, tělesné rituály, dechová cvičení jsou dodnes samozřejmou součástí pro většinu lidí na venkově i ve městech. V parcích se běžně scházejí několikrát denně senioři a cvičí sestavy a vybraná cvičení - čchi kung, daoyin, yjinjin a další. Po staletí, po těžké práci zdokonalovali sestavy cviků, které uvolnily svaly, vyladily mysl. Konkrétní sestavy mají vliv i na průběh nemoci, prostě léčí. Stárnoucí organizmus je odolnější, když je mysl vyrovnaná a převládá optimismus či laskavost.

Nemoc je samozřejmou součástí života a nikdo z nás se jí nevyhne se zárukou. Tradiční čínská medicína je jednou z mála lidských aktivit, které jsou souvisle zkoumány a zaznamenávány. Proto je dnes tak hodnotný sběr informací a dat, tedy zkušeností a mnohokrát ověřených výstupů z nich pro konkrétní diagnózy. Není třeba v konání čínských lékařů hledat magii nebo je nazývat šarlatány. Každá epocha měla svou metodologii, terminologii, výklad nemateriálních procesů, úměrný poznání té doby. Tradiční čínská medicína v 21. století dnes předává tisícileté poznatky nejmodernější vědě. A ta je činí dostupnými pro miliony lidí.

Tradiční čínská medicína je stručně řečeno soubor metod, které, při jejich znalosti a správném užití, ovlivňuje dlouhověkost velice výrazně. Jejich informovaným využíváním můžeme nejen prodloužit kvalitní život, ale většině problematickým stavům, civilizačním chorobám, nemocem tzv. vyššího věku předejít, a to ještě dřív, než se prvně ohlásí. A v případě, že se dostaví, je efektivně léčit.

Recept na zdravý život

Základem je odpovídající skladba stravy. Má mnoho parametrů a je individuální. Pomůže s ní hlavně profesionál, vzdělaný v oboru dietetiky z hlediska TCM, a to není každý. Praktiky a terapeuty je třeba pečlivě vybírat. V Číně lékař studuje dnes běžně čtyři roky medicínu západní a sedm let TCM, pokud se chce na ni zaměřit. Pro nás, preventizující laiky a mírné hypochondry na cestě do spokojeného stáří, to znamená dát pozor na stravu, její skladbu, původ, příjem podle ročního období, části dne i konkrétní diagózy v případě nemoci. Jídlo i nápoje v TCM mohou mít a mají doslova léčivou moc.

Tělu prospívá pohyb. Cvičení dechová i tělesná mají v Číně dlouhou tradici. Část z rituálů se vyvíjela z bojových umění, kdy nacvičené pohyby měly za cíl přemoci či usmrtit protivníka, a tedy umožnit žít. Soustředění na cíl a extrémní napětí zvyšovalo tlak, svalovou tenzi, prokrvení, zátěž nebo uvolnění. Tělo si to po tisíce let pamatuje, a pro neválečný život tak cvičení zachovává postupy, algoritmy, harmonizující tělo i duši. Vyrovnává tlak, ovlivní soustředění, rytmus srdce a tepu, dýchání.

Pečlivé pozorování jak zdravého těla, tak průběhu nemocí vedlo za tisíce let k pozoruhodným objevům. Západní medicína je ještě leckdy zpochybňuje, ale pokud budeme přijímat jen neoddiskutovatelné výsledky, není zase třeba na vše mít demagogickou teorii. Orgány v těle máme každý, s tím, že se navzájem ovlivňují, musíme souhlasit. Meridiány, akupunkturní dráhy a body, kombinace a aktivace akupresurních bodů, masáže, požehování, baňkování jsou “jen” termíny a technologie. Záleží na profesionálovi, jak je aplikuje a kombinuje, jak porozumí svému klientovi. Cílem je zdravý člověk, i v nejvyšším věku ve zdravém těle zdravý duch, zvládající běžné konání a vzdorující nemocem.

Číňané si dodnes stáří nesmírně váží, umějí se na ně připravit a řešit přirozené problémy. A zpříjemnit je. Obrazy, poezií, hudbou, tancem, chutěmi a barvami. Propojení lékařství s kulturou a uměním je tam samozřejmostí. Nejlepším lékařem je ten nejmoudřejší, nejzkušenější, nejvzdělanější, nejtalentovanější, s nejvzácnějším charakterem a duší. Dobrý lékař musí být především dobrý člověk, učí se i na jejich školách. Učme se i my, v každém věku. Sdílejme jejich “umění léčit”. Na příjemné objevy není nikdy pozdě. Vydejte se v říjnu i vy s námi na objevitelskou cestu v komunitních centrech Prádelna a Louka a sledujte naše programy zdravého životního stylu.

