Lang (ANO): Volební kampaň bude hnusná

"Půjčil" jsem si kousek článku, jenž jasně vystihuje tragičnost vlády premiéra Fialy... Premiéra, jenž se stal směšným politikem, což je to nejhorší, co se může stát. Nutella, mlčoch, Pjotr Fialkovič, premiér UA/ČR, milovník barmských žen... a dalo by se pokračovat dál. Článek hodnotí tohoto politologa, jenž paradoxně nevěří výzkumům veřejného mínění, docela trefně.

Škoda nevyužitého potenciálu nevrátit se ještě k vánočnímu projevu premiéra Petra Fialy. Sázka na lacinou kartu Antibabiš (protože nic jiného už asi Fialova vláda nabídnout nedokáže) pokračuje. Občané byli varováni před „prodavači strachu“. A bylo jim řečeno, že vláda dělá vše pro to, aby Česko bylo ještě úspěšnější zemí. Žádný další plán už zřejmě není.

Fiala asi ví, že politicky to půjde přežít dost těžko a že jedinou možností je vyvolat v lidech takový strach z Babiše, že to současné koalici zase hodí. Víme přeci, že potřebuje, aby mu voliči dali další čtyřletý mandát, a on jim pak zařídí platy jako v Německu.

Připomeňme pro pořádek, že poslední průzkum (Median z 21. prosince) přisuzuje opozičnímu ANO 33,5 procenta, samotná ODS má 11 procent (to je vlastně stále docela vysoké číslo – vzhledem k tomu, jak se tato „pravicová“ strana svým voličům za poslední tři roky vysmála do očí). Celá koalice Spolu má (průzkum NMS ze 17. prosince) 13,5 procenta.

Volební kampaň bude hnusná. Umírající vládní koalice bude opět vytahovat Agrofert, Čapí hnízdo, Putina, dezoláty, svině, prodavače strachu... Budou uráženi naši čelní politici Hnutí ANO, naši voliči budou označováni za hlupáky, nedemokratické živly, národohospodářské škody, lidi, jež by neměli mít volební právo (senioři), či lidé jež "nechápou to", že jen pod další vládou Nutelláka budeme mít za čtyři roky platy jako v Německu!

V naší zemi není dobrá atmosféra. Ta se logicky přenesla i do jednání do Poslanecké sněmovny. Jako poslanec vidím ten zmar, tu zoufalost pětkoalice, jež ví, že její "doba pomalu končí". Nechtějí si to připustit. Nechtějí se vzdát fleků, postů, platů... Někteří poslanci z koalice začínají říkat, že již nebudou kandidovat. Pravdou je, že ví, že jsou nevolitelní, a tak chtějí předejít "krachu a ostudě", jež čeká ostatní, jež mají "hroší kůži" a kandidovat budou.

ODS bude mít sama problém, a to ještě musí "uspokojit na volitelná místa" své přívažky: z TOP 09 jinak nevolitelnou MPA!, Jakoba, Válka, Langšádlovou, Kučeru či Ženíška. Z KDU-ČSL pana Výborného, Jurečku, Bartoška... Být členem ODS, jež se čtyři roky snaží, a chtěl by kandidovat, tak budu opravdu "rád a pochopím", že budu muset přepustit volitelné místo do Poslanecké sněmovny, nebude jich na kandidátkách SPOLU zase tolik, někomu z těchto subjektů, jež se samostatně nemají šanci do PS dostat!

Jde o podvod s volební pětiprocentní klauzulí a bude se opakovat rok 2021. Do sněmovny se dostanou lidé, jež tam nemají být, po volbách si vytvoří samostatné kluby a budou nám, občanům, dále "kázat moudra". Jediná šance je nevolit tento subjekt SPOLU, který je podvodem.

Volební kampaň tedy již započala.

Jsme hrdí populisté - myslíme na české lidi na prvním místě.

Jsme prodavači strachu - popisem špatných kroků Fialy

Jsme svině a dezoláti - chceme zachovat svobodu slova, nechceme cenzuru, nechceme plk. Foltýna a jeho KRIT, a chceme přerušení bojů v konfliktu RF/UA a započetí jednání o příměří a snad i následném míru...

Jsme divní, když nechceme korespondenční volbu ve formě, jak si ji, na sílu, prosadila tato vláda.

Jsme divní, když chceme pravidelné a spravedlivé valorizace penzí seniorů.

Jsme divní, když chceme zastropování ceny elektrické energie u výrobců, a ne u prodejců.

Jsme divní, když kritizujeme migrační pakt a upozorňujeme na rizika jeho aplikace! Jak to dopadá, vidíme v praxi v západních zemích.

Jsme divní, když se snažíme ukrajinské běžence přimět dodržovat naše vlastní pravidla a snažíme se vnést do tohoto "chaosu" Rakušana a Fialy pořádek.

Mohl bych dlouze pokračovat. Bude ještě mnoho času další věci napsat, případně přednést na plénu Poslanecké sněmovny. Role nás, opozičních poslanců, je vládu tepat a kontrolovat. Že se jim to nelíbí, to je jejich problém. Podzim 2025 a doufám, že změna, se blíží. A ANO, opět bude a zase musí být lépe.