Langšádlová (TOP 09): Komunikace s vlastníky není vedena nejvhodnější formou

Vážené paní ministryně, páni ministři, dámy a pánové,

i já patřím mezi poslance, kteří se před dvěma lety podíleli na přípravě novely. Absolvovala jsem mnohaměsíční jednání za přítomnosti pana ministra dopravy, vašeho předchůdce, pane ministře, s ujišťováním, že když přijmeme tuto normu, tu předchozí úpravu, kde budou ty nástroje, o kterých mluvil můj předřečník, to znamená, především mezitímní rozhodnutí, fikce souhlasu a další nástroje, tak tím výrazně urychlíme realizaci dopravní infrastruktury. Tak to probíhalo. Tak to bylo.

My jsme byli ujišťováni, že přijetím této novely, která už tenkrát pro nás byla velmi citlivá, protože my musíme velmi vyvažovat mezi veřejným zájmem, což je právě výstavba klíčové infrastruktury, a soukromým zájmem, a to je ochrana soukromého vlastnictví, protože tyto úpravy legislativní zkrátka vedou k nějakému porušení soukromého vlastnictví - vstupy na pozemek, výkupy, poskytování pozemků - a byli jsme opravdu ujišťováni před tím rokem a půl, dvěma lety, že když novelu zákona přijmeme, budeme rychleji budovat tu klíčovou infrastrukturu. Tak to bylo.

A jsme tady po roce a půl od přijetí, nemáme analýzu toho, jak se ty nové nástroje využívaly. O tom tady hovořil můj předřečník. Máme tady novelu, která je napsána s mnoha výhradami i Legislativní rady vlády a dalších odborníků, a opravdu se zdá, že v tomto případě ten veřejný zájem se velmi dostal do dysbalance mezi tím zájmem na ochranu soukromého vlastnictví, a to ještě legislativní formou, která není v pořádku.

Ano, v tomto návrhu jsou i věci dobré, které my jako klub TOP 09 podpoříme. Jsou to například navýšení prostředků na náhrady v případě výkupů, zejména domů, jsou to otázky urychlení vybudování infrastruktury, která podpoří elektromobilitu a další věci, ale velice se omlouvám, jak i z hlediska procesu nedostatku analýzy toho, jak předchozí nástroje byly využity, tak i z hlediska obsahu nemůžeme zákon jako celek podpořit. A i já apeluji, pane ministře, na to, abyste nám dal analýzu toho, jak ty nástroje, které byly do zákona dány před rokem a půl, byly využity. Já totiž i z těch diskusí, které byly na hospodářském výboru, mám pocit, že nebyly využity dostatečně, ale hlavně, protože velmi často se jedná opravdu především o ty výkupy, takže komunikace s těmi vlastníky není vedena úplně tou nejvhodnější formou, a kdyby stát, respektive instituce, které tak za stát činí, lépe komunikovaly s těmi vlastníky, tak velmi často dojdeme rychleji k dohodě a nebude docházet ke zdržování výstavby, zejména té dopravní infrastruktury.

Takže ještě jednou, moc prosím, abychom i zpětně dostali analýzy toho, jak byly využity nástroje, které byly přijaty před rokem a půl. A opravdu moc prosím, aby ty investorské organizace lépe komunikovaly s vlastníky, kteří mnohdy už jenom tím, jakou formou za nimi stát přichází s tím, že jim bude omezovat ta vlastnická práva, se v podstatě lidsky zaseknou a i to často je důvodem, proč máme pozdrženu výstavbu zejména dopravní infrastruktury.

Děkuji.

