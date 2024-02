Latýn (SPD): Rada bezpečnosti OSN je zastaralá, chybí v ní největší demokracie světa

Rada bezpečnosti OSN je významným orgánem, který má za úkol udržovat mezinárodní mír a bezpečnost. Nicméně současná podoba rady je už zastaralá a neodpovídá aktuální situaci. Jednou z klíčových vad je fakt, že do ní není zahrnuta Indie.

Indie má více než 1,4 miliardy obyvatel a její vliv na světovou politiku neustále roste. Země má rozsáhlé hospodářské zájmy a je důležitým hráčem v oblasti bezpečnosti a stability v Asii i na celém světě. Přestože měla opakovaně zájem o členství ve skupině stálých členů Rady bezpečnosti OSN (Organizace spojených národů), dosud se jí to nepodařilo.

Někteří kritici tvrdí, že současné složení Rady bezpečnosti nedokáže adekvátně zohlednit různorodost světových zájmů a perspektiv. Země jako Indie by mohly přinést do Rady nové pohledy a zkušenosti, které by mohly pomoci řešit současné mezinárodní problémy.

Navrhování reformy Rady bezpečnosti OSN není novým tématem, ale dosud nedošlo k žádným významným změnám. Je na čase, aby mezinárodní společenství přehodnotilo složení a pravomoci rady, aby odpovídaly současnému stavu světové politiky a reflektovaly nové globální výzvy.

V současnosti tvoří skupinu pěti stálých členů Rady pět zemí a každá z nich má takzvané právo veta, kterým může blokovat jakékoliv rozhodnutí většiny. Od konce druhé světové války je toto kvarteto neměnné a de facto zosobňuje skupinu vítězů tohoto největšího konfliktu v dějinách. Je to už ale osmdesát let a stále mají tato privilegia pouze Čína, Spojené státy americké, Rusko, Velká Británie a Francie.

Zejména poslední dvě jmenované země dnes už nepředstavují klíčové světové mocnosti a jejich vliv velmi rychle klesá. V případě Británie a USA je nelogické i to, že Anglosasové mají v tomto klíčovém orgánu dokonce dvojité zastoupení. Francie zase ztrácí velmi rychle vliv v Africe a její vojska byla v minulých letech z většiny afrických zemí vyhnána. Ze slovanských zemí je zde Rusko a z asijských Čína. Afrika ani Jižní Amerika zastoupeny nejsou vůbec, což je také špatně.

Dalo by se namítat, že do RB OSN patří i další země, jako je Brazílie, Indonésie, Japonsko, Německo, Nigérie, Irán, Mexiko či Pákistán. Jenomže mimo poslední jmenovanou nemají důležitý klacek na případné protivníky, jaderné zbraně. Pákistán je na druhou stranu velmi chudý a hospodářsky zatím nevýznamný. Ovšem Indie je něco jiného. Počtem obyvatel se s ní může měřit pouze Čína, která vlastní jaderné zbraně a silnou armádu, mílovými kroky pokračuje v kosmickém výzkumu a má široce rozvinuté informační technologie.

V porovnání s Británií a Francií, tedy „zemičkami“ s nějakými 65 miliony obyvatel, je to ve všech směrech gigant. Navíc se jedná o největší demokracii na světě a nesmíme zapomenout ani na potenciál Indie ve srovnání s Francií a Británií. Zatímco tyto evropské země žádný ekonomický ani technologický růst zřejmě nečeká, u Indie to bude za pár let úplně jinak, potenciál má prostě kolosální.

Indie by tedy měla mít možnost zastávat své místo ve skupině stálých členů Rady bezpečnosti OSN, aby mohla aktivně přispívat k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti. Je nezbytné, aby rada byla reprezentativnější a schopná lépe reagovat na současné globální výzvy. Mluvil o tom nedávno i indický ministr zahraničí Subrahmanyam Jaishankar. Pokud se tento orgán bude zkostnatěle držet stávajícího rozložení sil, bude postupně ztrácet legitimitu.

