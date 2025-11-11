Laudát (KAN): Odcházení TOP 09 z českého politického trhu bude pokračovat

Popis aktuální situace ano, naděje však nikde:
V sobotu se uskutečnil sněm TOP 09. Pokud někdo čekal razantní nástup do nové povolební situace, nedočkal se. Obávám se, že odcházení TOP 09 z českého politického trhu bude pokračovat. Poslední volby jasně ukázaly, že dnes velká část lidí volí především svojí peněženkou. Pod zahraniční politiku končící vlády bych se až na drobnosti podepsal. Pod její ekonomickou politiku? Ani náhodou. Některá klíčová témata se nejen vytratila, ale některé realizované změny byly spíš oddalováním budoucích krizí, než jejich razantním řešením. Pozitiva? Parametrické změny penzijního systému a zbavení se energetické závislosti na Rusku. V reálné agendě však dál zachvacovala české podnikání i život běžných lidí nestoudná a stále absurdnější byrokracie, hazardní schvalování valorizačních automatů platů vybraným skupinám společnosti závislých na státní pokladně, další zhoršování prostředí nejen pro soukromé, ale i veřejné investice, katastrofální soutěžní právo, mizerné parametry hospodářského prostředí. O historickém chaosu, který vnesl do stavebního práva pirát Bartoš, nemluvě.
Nevím, jestli v bezpečnosti silničního silničního provozu ještě běží projekt Vize nula, kterým se doprava na silnicích měla blížit k nulovému počtu úmrtí při haváriích. Obávám se ale, že jedna "vize nula" se zrodila v sobotu.
Na sněmu rezonovalo jméno zakladatele strany Miroslava Kalouska. Někteří vyzývali ke spolupráci s ním. Nevím, jestli tomu odpovídalo chování pořadatelů sněmu k autorovi projektu TOP 09. A také to napovědělo, jestli by měl svůj čas věnovat pomoci těm, kteří zjevně budou fungovat jako ona pomyslná zeď, od níž se odráží házené kuličky vyschlého hrachu. Sám jsem si ověřil, že se velmi obtížně prosazují ideje a reformní projekty s lidmi, kteří si nikdy o daném problému nepřečetli jedinou tiskovinu, kteří se neporadili s chytrými lidmi z oboru, kteří si politikou chtějí vylepšit svůj sociální status, nikoli posunout zemi dál, aby obstála v konkurenci národů.
Budoucím diskutujícím pod tímto statusem sděluji, že nejsem zapšklý, ale z aktuální situace smutný. Je tristní, že politický prostor je vyklízen populistům lhářům a xenofobům.
Největší část mého aktivního života v politice se odehrával v ODS v éře Václava Klause. S mnohým jsem s ním nesouhlasil, rozhodně jsem nebyl jeho oblíbencem, ale jedno jsem si od něho odnesl. Na "pocitovou politiku", často říkal: "prosím vás, čtěte! Za dnešní nejen českou politikou jsou hory pocitů, dojmů, nikoli však vzdělanost a znalost, ve výkonných funkcích odbornost a u velké části politiků i pokora.
I v politice se zázraky dějí. Přeju novému předsedovi TOP 09 Havlovi, aby za jeho fungování TOP 09 takový zázrak potkal.
Ing. František Laudát
