Laudát (KAN): Současná ukrajinská defenziva je především vinou států EU a USA

Hlavně, že mají jasno: do loňské ofenzivy ukrajinské armády proti ruským okupantům naše média (a nejen ta) brala vítězství Ukrajiny jako hotovou věc. Po víceméně plichtě ukrajinské ofenzivy a ruském obsazení ruin Bachmutu a nedávno Avdijivky, je pro tytéž "znalce" ruské vítězství otázkou času. Trochu zapomínají, že současná ukrajinská defenziva je především vinou států EU, USA a dalších demokratických zemí. Kdyby splnily sliby, které Ukrajině daly, situace v zákopech by vypadala dost jinak. Řadu roků jsme denně slýchali, jak má Západ nad Ruskem jasnou vojenskou převahu, jak jsme nejbohatší na světě a Rusko by si nemělo vyskakovat. Realita je jiná. Rusko si vyskakuje, ekonomicky vykrmeno hloupou a naivní politikou Západu. V plné nahotě vylézá na povrch slabost a skutečný stav západních demokracií. Přeregulované molochy, které dusí vlastní občany drastickou byrokracií.

Udržitelná svoboda je otázkou důvěry, která je postavena na klasických etických principech křesťanství. Ty jsou postupně vytlačovány ze života společnosti v bláhové naději, že vše se dá zregulovat zákony, nařízeními, stále větší buzerací a zasahováním do osobního života. Jen hlupáci si mohou myslet, že lze každodenní žití sedmi miliard lidských životů s bilióny vzájemných interakcí, civilizačními zvyky, resp. obecnou kulturou, nacpat do definovaných regulací. S molochy zbytnělých demokracií už neumějí pohnout ani tvůrci tohoto systému, ani jejich neschopní a nevýrazní následníci. Světu chybí Reagan, Thatcherová a podobně silné osobnosti. Pokud někdo na Ukrajině prohrává, tak jsme to především my (a myslím tím celý demokratický svět).

Nikdy jsem nebral porážku Ruska za jasnou i v době překvapivých úspěchů Ukrajinců. Nikdy nebudu brát za jasnou porážku Ukrajiny po dílčích úspěších Rusů. Válka je vždycky podivný podnik a zvraty přicházejí v době, kdy je skoro nikdo nečeká. Ukrajina nesmí prohrát. A pokud snad ano, tak naši chcimíři by měli narovinu domácím říci, co nás čeká. A věřte, že nic dobrého to nebude. Husákovsko-Břežněvovská normalizace by byl proti tomu slabý odvar.

Bůh žehnej Ukrajině a jejím statečným lidem.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

