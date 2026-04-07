Laudát (KAN): Stát jako dojná kráva

Účet vystavený NKÚ je děsivý v tom, že velmi věcně a bez emocí popisuje chování institucí a jejich zaměstnanců, které se zdá často nepochopitelné až neuvěřitelné. A není to účet pro vládu současnou, ale i tu předešlou, Fialovu, jejíž členové rádi tvrdí, jak ekonomiku i celou zemi předali Babišovi v pořádku. A ano, Babiš bude obviňovat Fialu a Fiala Babiše z toho, že se to nepodařilo.
Ale pro to, aby Česko využilo relativně kvalitní školství k tomu, aby konečně přestalo být vysmívanou montovnou, neudělal dost ani jeden z nich. Vlastně neudělali skoro nic. Jediné, co oba uměli, bylo vymýšlet hesla (i když asi i ta jim připravili jejich marketingoví poradci). Babiš vyhlásil legrační Country for the Future a Fiala zase Restart Česka.
Proč? Protože jsou všichni nekompetentní. Přijdou, nahrabou, odejdou.
Princip české politiky
Jak jako stát fungujeme? Bohatec vybere člověka, který je ochotný ke všemu. Prosadí ho do čela kandidátky. To není problém, peníze se mu vrátí. Občan zvolí stranu, která slibuje nesplnitelné, tedy to, co ani nechce splnit. Tento tlučhuba, řízený investorem, dělá to, co si dohodli. Mám uvést příklady? Zbytečné. Podvod nejen na voličíčch, ale stát jako dojná kráva na krev.
Řešení? Vrcholové funkce ve státě hodnotit jako velikost přínosu. Pokud se to nestane, ten který poese následky. Ovšem, kdo to prosadí? Absurdní.
Ing. František Laudát
