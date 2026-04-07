Laudát (KAN): Stát jako dojná kráva

07.04.2026 19:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k principu české politiky

Foto: Hans Štembera
Popisek: František Laudát

Účet vystavený NKÚ je děsivý v tom, že velmi věcně a bez emocí popisuje chování institucí a jejich zaměstnanců, které se zdá často nepochopitelné až neuvěřitelné. A není to účet pro vládu současnou, ale i tu předešlou, Fialovu, jejíž členové rádi tvrdí, jak ekonomiku i celou zemi předali Babišovi v pořádku. A ano, Babiš bude obviňovat Fialu a Fiala Babiše z toho, že se to nepodařilo.

Anketa

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?

3%
96%
1%
hlasovalo: 4750 lidí

Ale pro to, aby Česko využilo relativně kvalitní školství k tomu, aby konečně přestalo být vysmívanou montovnou, neudělal dost ani jeden z nich. Vlastně neudělali skoro nic. Jediné, co oba uměli, bylo vymýšlet hesla (i když asi i ta jim připravili jejich marketingoví poradci). Babiš vyhlásil legrační Country for the Future a Fiala zase Restart Česka.

Proč? Protože jsou všichni nekompetentní. Přijdou, nahrabou, odejdou.

Princip české politiky

Jak jako stát fungujeme? Bohatec vybere člověka, který je ochotný ke všemu. Prosadí ho do čela kandidátky. To není problém, peníze se mu vrátí. Občan zvolí stranu, která slibuje nesplnitelné, tedy to, co ani nechce splnit. Tento tlučhuba, řízený investorem, dělá to, co si dohodli. Mám uvést příklady? Zbytečné. Podvod nejen na voličíčch, ale stát jako dojná kráva na krev.

Řešení? Vrcholové funkce ve státě hodnotit jako velikost přínosu. Pokud se to nestane, ten který poese následky. Ovšem, kdo to prosadí? Absurdní.

Ing. František Laudát

  • 1. místopředseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek obsahuje štítky

KAN , Laudát , NKÚ , politika

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by být úspěšnost politika hodnocena podle jeho skutečného přínosu pro stát?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

