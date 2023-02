Laudát (KAN): Už nevědí, čím bumbrlíka vykrmovat

reklama

Aparát českého státu je neefektivní, zbytečně veliký, neprofesionální a drahý a ruku v ruce s džunglí zákonů a regulací ničí rozvoj naší země. Dluhy narůstají a čeští účetní, protože skutečných ekonomů tady moc není, hledají cesty, čím tuhle hydru krmit, aby nepošla. Poslední dobou spřádají plány, že lidem násobně zdaní majetek, a aby se neřeklo, tak jim o pár stovek sníží daně. Jeden blázen dokonce mluví o pětadvacetinásobku současných daní z nemovitostí.

Tohle bude podle nich evropské řešení. Stačí se podívat do kterékoli země EU na jejich veřejné dluhy a je jasné, že tudy cesta nevede. Jediné, čeho naše bankovní lůza dosáhne, mohou být velké transfery majetku do rukou hrstky boháčů (ani ne moc tuzemských), několik roků odkladu, než už zase nebudou stačit příjmy na státní socialismus, a všemožné obtěžování občanů včetně jejich šmírování budovateli růžových zítřků. Francie je dokladem toho, kam tato politika vede - k ničení střední třídy, dlouhodobému nárustu síly extrémních stran a hnutí, k chátrání nemovitostí, jejich podinvestování, nuceným prodejům toho, co si lidé pro sebe a svoje děti vydřeli svojí prací.

Navíc společnost, která je obraná o fyzický majetek, je v případě krizí lehce zranitelná. Když vypukla hypoteční a následně dluhová krize v letech 2008-2013, nedošlo k dramatickým událostem ani v zemích, jako je Itálie. Vlastnit majetek je jedna z mála spolehlivých pojistek, jak zvládnout jak osobní, tak společenské krize. Navíc by si účetní, kteří se v bankovních domech pasují do rolí ekonomických expertů a svoje moudra prosazují v poradenských sborech vlád a kdekoho dalšího, měli přečíst knihu Mystérium kapitálu. Ne že by zmoudřeli, ale alespoň by se dověděli, kam pošlou ekonomiku naší země - do stále početnější rodiny zbídačených zemí, kde kapitalismus nefunguje pro 99 procent populace. Proč, protože lidé nemají co kapitalizovat, takže jsou po celé generace, kromě ojedinělých pohádkových zázraků, nuceni žít v bídě a bez naděje, že prokletí materiální nouze zlomí.

Stále častěji už zase slyšíme slovo reforma/y. Reformy tenhle systém nezachrání. Nejen naše země potřebuje transformaci, velkou komplexní transformaci. Jinak je s naší zemí amen. Tragédií je, že kvalita politiků s každým dalším cyklem upadá a vlastně nikdo z nich ani netuší, jak by taková transformace vůbec měla vypadat. Na to by si museli občas něco přečíst o tom, co se ve světě děje a ne blábolit hodiny svoje moudra dojmové politiky.

Přeji všem klidný víkend a buďte na sebe a své blízké opatrní.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

