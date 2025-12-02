Laudát (KAN): Velká Amerika? Po Trumpovi bude malá

02.12.2025 8:19 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání o míru na Ukrajině

Laudát (KAN): Velká Amerika? Po Trumpovi bude malá
Foto: Hans Štembera
Popisek: František Laudát

Poslední nápady washingtonské administrativy k řešení ruské války proti Ukrajině jsou z říše další v historii nepřekročené nepředvídatelnosti USA. Pokud byl 28bodový plán některými označován jako novodobá Mnichovská dohoda, tak v ledačem tehdejší hanbu Francie a Velké Británie za zradu Československa překonává.

Desítky roků jsme slýchali, jak je Rusko na kolenou, jak je ekonomicky slabé a není nebezpečné. Vylidňující se zemi, zaostávající v průmyslu, vědě, kultuře, neschopné naskočit do zběsilých změn postmoderní doby, jistá skupina ruské společnosti nabídla východisko, válku se sousední zemí, sny o obnově sovětského impéria, které skrze své satelity sahalo až na hřebeny Šumavy a Českého lesa. S houževnatým odporem Ukrajinců ovšem jejích vůdce Putin nepočítal. Existuje řada signálů, že Rusko má problémy.

Anketa

Považujete Ukrajince za bratrský národ?

3%
94%
3%
hlasovalo: 3095 lidí

Dvakrát si ve dvacátém století Amerika počkala, až se válčící strany vyčerpají, a svoji čerstvou vojenskou silou přispěla k ukončení válečného běsnění. Ne tak ovšem Trump. Místo aby USA a samozřejmě i ostatní demokratické země Ukrajině efektivně pomohly, přichází zcela nestoudný návrh, který by znamenal kapitulaci Ukrajiny a pro Rusko potřebný oddech před další válkou. Zatím světové demokracie, pokud je lze ještě takto označovat, ukazují, jak jsou slabé, neakceschopné, zbavené řady hodnot, na jejichž základech vyrostly v úspěšné a prosperující země.

Snad jediné pozitivum na posledním návrhu amerického "řešení" pro Ukrajinu je, že politici několika evropských zemí, Kanady a Japonska intenzivně jednají, jak dalšímu Trumpovu excesu odolat. Zároveň jim musí být jasné, že na USA už Evropa spoléhat nemůže. Pokud ano, i nás čeká zcela jiná perspektiva než dosud a radostná nebude.

Asi by Trumpovi měli připomenout větu, kterou Margareth Thatcherová varovala někdejší členy našeho ještě Federálního shromáždění: "Nepotrestané zlo plodí další zlo." Nadšenci ze svobody tehdy neposlouchali. Dnes sklízíme hořké plody této benevolence a naivity. Den cesty z Prahy však nejde o korupci a zlodějny. Tam se zabíjí.

Patřím ke generaci, pro kterou byla Amerika pevnou kotvou a jistotou naděje. Ale poslední dobou se mění, bez ohledu na to, zda vládne Trump, nebo někdo jiný. Bez svých voličů by tam nebyl. Evropa musí pochopit, že se musí o sebe postarat, a to co nejrychleji. 3. dekáda XXI. století - nic neplatí a vše je dovoleno. Rozhoduje síla.

Ing. František Laudát

  • 1. místopředseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Laudát (KAN): Kolabující dopravní tepny Prahy. Za Kupky se nehnulo ani s okruhem
Laudát (KAN): Odcházení TOP 09 z českého politického trhu bude pokračovat
Laudát (KAN): Rozhovor, který se nekonal
Laudát (KAN): Slovensko kráčí ke spuštění dluhové brzdy

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KAN , Laudát , Ukrajina , USA , Trump

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Může se Evropa spoléhat na USA?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

Šmírování

Je evidentní, že se EU snaží prosadit to šmírovaná lidí za každou cenu. Zajímá mě, kdo za tím stojí a proč to pořád řeší, když co vím, je většina členských států proti? Nebo vy jste snad pro?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Diskuse obsahuje 10 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Kampaň selhala, bez koncepční změny se hnutí neposune dál

9:15 Vích (SPD): Kampaň selhala, bez koncepční změny se hnutí neposune dál

Hnutí SPD uspořádalo 29. listopadu v Praze svou XII. Celostátní konferenci, na které se sešlo 250 de…