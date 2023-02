Lesenská (SPD): Některé osoby na skutečných válečných uprchlících parazitují a okrádají český stát a daňové poplatníky

reklama

Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, řešíme zde na plénu druhé čtení sněmovního tisku 374, kterým se mění zákon č. 66/2002 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Dovolte mi, abych nejprve krátce shrnula, co vlastně všechno tento návrh obsahuje.

Zmiňovaný tisk je dělen na sedm částí. Každá z částí řeší specifický okruh problémů a ty se týkají změn zákona o zaměstnanosti, zákona o Státním fondu podpory investic, zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - tuto změnu zákona tady řešila velmi detailně a obsáhle ho komentovala moje předřečnice. Dále tento tisk mění zákon o nemocenském pojištění. Anketa Je správné uvažovat o tom, že čtyřicátníci půjdou do důchodu v 68 letech? Ano 9% Ne 87% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 11039 lidí

Já bych se chtěla asi trošku obsáhleji věnovat zákonu o zaměstnanosti. Jeho změna řeší podmínky a nárok na humanitární dávku a řeší tyto změny i další oblasti sociálního zabezpečení. Humanitární dávka bude napříště dávkou testovanou. Bude prováděno zjišťování všech příjmů a majetku na účtech cizinců s dočasnou ochranou. Původní návrh říkal, že i těch v zahraničí, ale budiž, alespoň na našem území - podle toho, co navrhuje pozměňovací návrh. Tyto rozhodné skutečnosti bude moci cizinec s dočasnou ochranou prokázat všemi možnými doklady nebo čestným prohlášením. Systémy budou na Ministerstvu práce a sociálních věcí postupně provázány tak, aby Úřad práce měl automaticky možnost některé skutečnosti reálně ověřit. Ale již na výboru pro sociální politiku jsme slyšeli, že samozřejmě nastane problém s našimi bankami, neb poskytování informací ze strany bank je samozřejmě vázáno nejrůznějšími předpisy a zákony.

Při posuzování nároku na dávku bude docházet k zavedení okruhu společně posuzovaných cizinců s dočasnou ochranou a to na základě společného bydlení a společného hrazení nákladů na život. V podstatě se přibližujeme našim dávkám. Jako příjem se pro účely nároku na humanitární dávku vylučují vyplacené humanitární dávky a rovněž prostředky poskytnuté od Dětského fondu Organizace spojených národů.

Humanitární dávka, o kterou cizinec s dočasnou ochranou žádá, bude navýšena právě o náklady na bydlení do výše započitatelných nákladů na bydlení stanovených nařízením vlády. Týká se to bytů v evidenci MPSV, která bude zpřístupněna od dubna letošního roku. Tato evidence bude provázána s katastrem nemovitostí, takže předpokládám, že bude lehce dohledatelný byt, kde cizinci s dočasnou ochranou budou bydlet.

Částky humanitární dávky budou navázány na výši životního a existenčního minima. Po tom my jsme volali už v loňském roce, ale zaplať pánbůh, aspoň teď. Je otázkou, jak budou cizinci s dočasnou ochranou schopní si zajistit bydlení, když je velký deficit v našem bytovém fondu, na což upozorňuje i Svaz měst a obcí ve svém vyjádření.

Nově se také nastavuje kompetence okresních správ sociálního zabezpečení posoudit na žádost cizince s dočasnou ochranou, zda je tento cizinec osobou se zdravotním postižením, obdobně jako při posouzení vzniku nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením. Doufám, že posudkoví lékaři budou schopni nějaké navýšení i nadále zvládat, tak jak zvládají posuzování pro naše občany při žádostech o příspěvek na péči.

Bude vedena evidence o nástupu osob s dočasnou ochranou do zaměstnání. Zaměstnavatelé budou mít oznamovací povinnost vůči České správě sociálního zabezpečení. Zaměstnavatelé budou muset ohlásit nástup zaměstnance s dočasnou ochranou do pracovního poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti, a to i pokud je takováto činnost v zaměstnání malého rozsahu. Budou muset nahlásit nástup zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce. Zavádí se rovněž povinnost zaměstnavatele oznamovat skončení těchto zaměstnání nebo další změny v evidovaných údajích. Postup při ohlašování těchto skutečností by zaměstnavatele neměl až tolik zatížit, neboť je prakticky shodný s ohlašováním obdobných skutečností u našich zaměstnanců, kteří jsou nemocensky pojištění. Důvodem uložení této povinnosti zaměstnavatelům je zamezit situaci, kdy zaměstnavatel připraví dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr popřípadě i pracovní smlouvu s fiktivním nízkým výdělkem až ve chvíli jakékoliv kontroly. Mělo by tak být dosaženo efektivní kontroly nelegálního zaměstnávání osob, tedy těch, kteří vykonávají závislou práci bez pracovněprávního vztahu. V souvislosti s tím jsou řešeny v páté části předkládaného tisku změny zákona o nemocenském pojištění, kdy se krom jiného rozšiřuje registr pojištěnců a registr zaměstnavatelů, jejichž správcem je Česká správa sociálního zabezpečení.

Podle nové úpravy, kterou tento tisk řeší, již nebude dočasné nouzové přístřeší ve stávajícím pojetí realizováno, jak praví důvodová zpráva. Dočasné přístřeší bude poskytováno pouze osobám žádajícím o dočasnou ochranu nebo čekajícím na podání žádosti o dočasnou ochranu po svém vysídlení z Ukrajiny a to do doby vyřízení jejich žádostí. Toto bude zajišťovat přímo Ministerstvo vnitra, což je právě ta novinka. Doba, kterou osoba stráví v takto poskytnutém přístřeší, se nebude započítávat do maximální doby pro poskytování bezplatného ubytování. Tato lhůta by měla činit 150 dní. V rámci tohoto zázemí bude zajištěno místo pro podání a příjem žádostí o dočasnou ochranu a jejich vyřizování. V případě, kdy nebude možné udělit dočasnou ochranu obratem, bude žadatelům zajištěno přístřeší, a jestliže osobě bude udělena dočasná ochrana, bude jí v rámci tohoto zázemí přiděleno i ubytování, bude-li jej potřebovat, ale zajištění kapacit ubytování, uzavírání smluv s konkrétními provozovateli ubytovacích zařízení, zůstává i nadále v gesci krajů. Je mi jasné, že jde o snahu státu, aby si cizinci s dočasnou ochranou co nejdříve našli své vlastní bydlení a zajistili si své bytové nároky a hlavně bydlení svými příjmy platili. Ale je to opravdu tak jednoduché? Je tady dostatek bytů, které mohou cizinci obsadit? Myslím si, že nikoliv, ale to tady již také konstatovala moje předřečnice ve vztahu k municipalitám. Dojde v rámci tohoto návrhu ke zpřesnění, kdy provozovatel ubytování má nárok na paušální náhradu a po jakou dobu a jakým způsobem bude osobám s dočasnou ochranou bezplatné ubytování poskytováno.

Navržená úprava krom jiného cílí i na řešení zcela specifických situací, kdy vlastně uplyne lhůta 150 dnů a cizinec s dočasnou ochranou nebude schopný si své vlastní bydlení zajistit a sehnat.

Znamená to, že u těch, kteří nebudou zaměstnaní nebo vedení jako státní pojištěnci z jiných důvodů, to znamená jako zejména jako uchazeči o zaměstnání, a zároveň bude jejich zdravotní stav natolik vážný, že jim objektivně neumožní ucházet se o zaměstnání, navrhovaná úprava řeší, aby zdravotní pojišťovně doložili výpisem ze zdravotnické dokumentace závažný zdravotní stav. To znamená, že typicky se bude jednat o osoby upoutané na lůžko, u nichž nelze vydat rozhodnutí o invaliditě třetího stupně, ženy v rizikovém těhotenství, osoby s onkologickým onemocnění v posledních stadiích paliativní péče a podobně, z nichž pak bude vyplývat dlouhodobá nemožnost zaměstnání. Zdravotní pojišťovna po posouzení zdravotnické dokumentace tyto osoby pak zařadí mezi státní pojištěnce.

Teď bych chtěla konstatovat velkou rychlost projednávaného tisku, kdy předkládaný zákon projednala vláda a je podepsán v Praze 27. ledna letošního roku. Dnes, to je 10. 2. řešíme jeho druhé čtení. Předkládaný tisk byl řešen na mimořádné schůzi nebo na velmi rychle svolané schůzi výboru pro sociální politiku, ale celá část týkající se zákona o nelékařských zdravotnických povoláních ve zdravotním výboru řešena vůbec nebyla. Jaké to nese problémy, tady zmiňovala moje paní kolegyně.

Nicméně, dovolte mi nyní se vyjádřit k tomuto vládnímu návrhu. A můžu konstatovat, že nejenom já, ale celý klub SPD vítáme, že si vláda konečně osvojila některé naše návrhy, o kterých v souvislosti s pobytem ukrajinských uprchlíků na našem území hovoříme již téměř rok. A že vtělila do aktuální novely tohoto zákona, který se primárně týká nastavení podmínek sociální podpory těchto osob s tak zvanou dočasnou ochranou.

Kvitujeme to, že humanitární dávka pro tyto osoby již napříště nebude plošná, ale že se před jejím přiznáním budou zkoumat všechny příjmy i majetek žadatelů, jako je tomu u českých žadatelů o sociální podporu a pomoc. Stejně tak je krokem dopředu zavedení evidence bytů, které budou užívat osoby s dočasnou ochranou a na které se budou humanitární dávky čerpat, respektive, kterých se budou týkat uznatelné náklady na bydlení spojené s žádostmi o tyto dávky. I to jsme požadovali zahrnout do zákona již v loňském roce. Na místě jsou i úpravy směřující ke snížení administrativního zatížení dnes naprosto zahlcených úřadů práce. Pozdě, ale přece. A doufám, že v rámci digitalizace a provázanosti systémů, že se to opravdu povede.

Na místě jsou i úpravy směřující ke snížení administrativního zatížení dnes naprosto - to jsem zopakovala, omlouvám se.

Hnutí SPD souhlasí s dočasnou přiměřenou humanitární pomocí skutečným válečným uprchlíkům. A současně odmítáme jakékoliv zneužívání veřejných peněz subjekty a osobami, které na tuto pomoc nemají nárok a které na skutečných válečných uprchlících pouze nepřípustně parazitují a okrádají český stát a daňové poplatníky. Je jen škoda, že vláda naše návrhy nechtěla vnímat a nerealizovala je již mnohem dříve. Možná bychom tím jako stát ušetřili nějaký objem veřejných prostředků a nezapřičinili bychom nespokojenost našich vlastních občanů, kteří poukazovali, že přístup k nim a k Ukrajincům je poměrně odlišný. Děkuji za pozornost.

