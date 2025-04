Hnutí ANO vědomě obelhává voliče. Tvrdí, že migrační pakt je „pozvánka do Evropy“ – přitom právě díky němu můžeme konečně tvrději a účinněji kontrolovat migraci. Je to přesně to, po čem ANO i SPD dlouhodobě volá, ale protože to popírá jejich lživé tvrzení o migračním paktu, tak jsou proti. Migrace je složité téma, ale šíření strachu a lží není řešení.

Petr Letocha STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky