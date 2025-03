Letocha (STAN): Prvotní je zabezpečit republiku a ochranu občanů, senioři to pochopí

Na důchody nikdo sahat nechce. Nepodporujte šíření lži.

Po sociálních sítích se šíří titulek, který vyvolává dojem, že chceme kvuli nákladům na obranu “ořezávat” důchody. Je to lež. Explicitně jsem v debatě na Primě řekl, že to v úmyslu nemáme.

Co skutečně zaznělo?

Jak se tady zmínilo, tak já si myslím, že jakýkoliv český senior pochopí, že ve chvíli, kdy má sice vysoký důchod, ale hrozí mu tady hrozba války, tak důležité je, důležité je zabezpečit to, aby tady bezpečí bylo. To neznamená, že říkám, že bychom měli na ty důchody sahat, jenom říkám, že prvotně by mělo být, a to je i základní funkcí vlády a státu, zabezpečit republiku a ochranu občanů.

Petr Letocha STAN



