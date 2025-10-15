Farský (STAN): Babiš stojí před soudem, kde mu hrozí až 10 let vězení

Andrej Babiš si vybral tak odpudivé partnery, že vedle nich - a dalších a dalších kauz, které se valí každý nový den - vypadá jako svatoušek.
Je 11 dní po volbách. Nezapomínejme, že Babiš stojí před soudem, kde mu hrozí až 10 let vězení, zpochybňoval pomoc sousedům a článek 5 NATO. A stejně: on nyní titulky neplní. Řeší se odhalení a oslabení Motoristé, na SPD se pro jistotu zapomnělo úplně. Kdyby si to naplánoval, nemohlo to vyjít lépe. Vše mu hraje do karet. Staví koalici pro nevydání. A tam jde vše stranou.
Nespěchejme. Nenechme sebou manipulovat.
autor: PV