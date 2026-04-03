Levice: Soucit s nemocnými, chudými a lidmi na okraji společnosti

Velikonoce – letošní svátky, připadající na začátek dubna, oslovují lidi napříč všemi obydlenými kontinenty. Spojuje je víra v poselství o Kristově oběti, která jednou provždy přemohla smrt a lidstvu darovala věčnou naději. Ježíšův život však nebyl jen o kázání; byl protkán hlubokým soucitem s nemocnými, chudými a lidmi na okraji společnosti. Ať už šlo o vlídné přijetí ženy u studny, nasycení hladových zástupů nebo nekompromisní vyhnání penězoměnců z chrámu, Kristus vždy stál na straně člověka a pravdy.?
Přijměme tedy Velikonoce nejen jako liturgickou připomínku spásy, ale především jako výzvu. Jako připomenutí, že každý z nás nese svůj díl odpovědnosti za to, aby byl svět lepším místem a aby v něm vítězila spravedlnost.
?„Snáze projde velbloud uchem jehly, nežli bohatý do Božího království.“
