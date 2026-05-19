Bartoš (Piráti): Tenhle úlet by měla vláda revokovat

Vláda na svém pondělním jednání v utajení přesunula politiku závislostí pod Ministerstvo zdravotnictví. Bez debaty. Bez připomínek. Bez normálního procesu. Materiál ani nebyl na programu vlády. Prostě se přinesl na jednání a odhlasoval. Dvě hodiny po schválení se teprve nahrával do vládního systému. Je dost jedno, kdo obložil koho, ale dopady budou podle mě dramatické.
A fak nejde o žádnou okrajovou agendu. Závislosti nejsou jen drogy, ale i alkohol, hazard, tabák, digitální závislosti nebo boj s nelegálním trhem, reklamu. Byznys, kde se točí desítky až stovky miliard a kde se potkává zdravotnictví, bezpečnost, školství, sociální služby i daně, boj s kriminalitou a hlavně neskutečný lobbing a vliv mafie.
Právě proto byla koordinace na Úřadu vlády. Aby o tak velké věci nerozhodovalo jedno ministerstvo samo. Protoze ani nemůže. Český model byl za tohle mimochodem dlouhodobě chválený i v zahraničí.
Ministerstvo zdravotnictvi řeší jen část z velmi široké mozaiky. Nemá kompetence ani nástroje řešit třeba hazard, organizovaný zločin nebo regulaci trhu. Nemá ani možnost, jak řídit a hlavně financovat tisíce lidí, kteří v terénu řeší negativní sociální a často patologické jevy. Zkušenosti ukazují, že financování prevence a harm reduction ve zdravotním systému naráží.
Navíc celou tuhle destruktivní operaci Babiš realizoval ve stejném balíku, kde se z Úřadu vlády odsunují i lidská práva, rovnost žen a mužů nebo agendu lidí se zdravotním postižením. Ve výsledku to znamená nulovou koordinaci, méně kontroly a menší priorita.
Já tam vidím ještě loajalitu Adama Vojtěcha a Protopopové přímo k osobě Andreje Babiše, takže tam někde bude i Andrejův ekonomický zájem.
Tenhle úlet by měla vláda revokovat. Že toho Babiše Klausovi Motoristé teda hlídají, že.
