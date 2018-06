Levová (SPD): V létě za nás chce Evropská komise podepsat úmluvu Globální kompakt o migraci

Aby mohla Evropská komise v září podepsat tuto úmluvu, musí k tomu získat mandát od Evropského parlamentu, který již získala i díky Miroslavovi Pechemu, a od Evropské rady nebo Rady ministrů zahraničí, v obou případech jednomyslně. To se jeví jako nereálné díky Polsku a Maďarsku. Proto je velmi pravděpodobné, že Komise využije drzou fintu jako v minulosti s Rámcovou úmluvou o kontrole tabáku nebo tzv. odzbrojovací směrnicí, kdy tímto manévrem dokázala obejít jednomyslné hlasování. Tento drzý manévr spočívá v přeřazení návrhu do jiné gesce např. Společné zahraniční a bezpečnostní politiky, do Rady pro vnitřní trh nebo Rady ministrů zdravotnictví, kdy není nutné jednomyslné hlasování. Ano, i to je demokracie dle neomarxistů v EU v praxi.

Státy, které kompakt přijmou, se vzdají práva rozhodovat, kdo bude žít na jejich území, ve prospěch OSN UNHCR a IOM, které budou pomocí neziskovek udržovat tok migrantů a kvótami je přikazovat do těchto států EU. Součástí usnesení je i požadavek na respektování práva migranta na slučování rodin. Tak by došlo ke stěhování celých rodin za migrantem usídleným ve státě EU.

Mohlo by se tedy stát, že mandát pro Komisi k podpisu úmluvy podepíše některý z kandidátů na ministra z řad ČSSD. Na počátku svého mandátu jsem složila slib. A právě proto nebudu hlasovat pro Miroslava Pocheho na funkci ministra zahraničních věcí stejně jako pro žádného kandidáta na funkci ministra z řad ČSSD.

Jana Levová SPD



