Labe, jedna z nejvýznamnějších řek v Evropě, hraje klíčovou roli v ekonomice, dopravě a životním prostředí. Bohužel, dlouhodobým problémem, který je doprovázen množstvím sporů, je otázka splavnění Labe. Setkávám se s ní celý život, jako polabský rodák, starosta a nyní i kandidát do Senátu. Snad tento trojí pohled může přispět k mé snaze otevřít debatu o splavnění Labe na konstruktivním, racionálním a dlouhodobě udržitelném půdorysu.

Situace vyžaduje zvážení nejnovějších ekologických, ekonomických a dopravních poznatků. Jen tak můžeme najít způsob, jak umožnit šetrné a ohleduplné využití Labe jako dopravní tepny, zároveň však zachovat unikátní přírodní charakter této lokality. Oživení okolí Labe by mohlo přinést nové možnosti rozvoje sídel v jeho blízkosti. To všechno jsou potenciální výhody a zisky, které by měly stačit k tomu, abychom si sedli k pomyslnému kulatému stolu.

Splavnění Labe a jeho důsledky

Splavnění Labe má potenciálně značný dopad na ekonomiku a dopravu v regionu. Nedostatek přístupu k vnitrozemským přístavům znamená ztrátu obchodních příležitostí a omezuje konkurenceschopnost místních podniků. Doprava po silnici a železnici je charakterizována nadměrnou zátěží, což způsobuje dopravní zácpy a zvýšené náklady na přepravu zboží. Splavnění by tak mohlo přinést ekonomické výhody v podobě lepších obchodních příležitostí, snížení nákladů na dopravu a podporu hospodářského růstu v regionu.

Ing. Petr Liška STAN

Starosta Malých Žernosek, kandidát do Senátu

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nicméně - a jedním dechem - budiž řečeno, že, splavnění Labe by nemělo být posuzováno bez zvážení ekologických dopadů. Labe je domovem mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů, a jeho unikátní přírodní charakter by měl být chráněn. Při hledání konsensuálního řešení je tedy nutné dbát na to, aby jakékoli změny nepoškodily místní ekosystémy a biodiverzitu.

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 25569 lidí

Pro nalezení optimálního řešení je nezbytné vyhodnotit nejnovější ekologické, ekonomické a dopravní vědomosti. Studie zabývající se ekologickými dopady splavnění Labe by měly být provedeny s důrazem na ochranu citlivých oblastí a druhů. Identifikace klíčových ekologických stanovišť a opatření na minimalizaci negativních dopadů by měly být zohledněny v jakémkoli plánu na splavnění. Současně je ale třeba takový přístup k věci, který se nestane apriorní brzdou v hledání konsenzu, jak tomu v minulosti bohužel často bývalo.

Zároveň je třeba provést důkladné ekonomické hodnocení, které zahrnuje náklady a přínosy splavnění. Je nutné zvážit investiční náklady, provozní náklady a příjmy spojené s rozvojem vodní dopravy. Kromě toho je důležité zohlednit dlouhodobé dopady na místní ekonomiku, jako je podpora zaměstnanosti, turismu a obchodu.

Pouze na základě komplexního hodnocení lze vyhodnotit, zda je splavnění Labe ekonomicky životaschopné a přínosné. I zde je třeba k věci nezbytné přistoupit především racionálně. Hodnocení ekonomického efektu splavnění Labe nesmí vypadat jako pouhá kulisa ke snaze vylít do krajiny tolik pomyslného betonu, kolik je jen možné.

Jedním z možných přístupů je investovat do moderních technologií a infrastruktury, které minimalizují dopad na životní prostředí. Například ekologicky šetrné lodě s nízkými emisemi by mohly být preferovány pro vodní dopravu. Důraz by měl být kladen na prevenci úniku nebezpečných látek a snižování hluku a vibrací.