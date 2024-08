Liška (STAN): Zálohování PET láhví nedává smysl, ministr Hladík podlehl lobbistům

Návrh na zavedení zálohování, který se snaží prosadit nápojářský průmysl skrze Ministerstvo životního prostředí, je zbytečný a může mít negativní dopad na již fungující systémy třídění odpadu. V mnoha obcích, jako je ta naše, máme dlouhodobě osvědčený systém separace, který efektivně funguje a motivuje občany ke sběru odpadu. Místo zavádění nových záloh bychom se měli zaměřit na posílení stávající infrastruktury a motivaci k recyklaci.

Ministerstvo životního prostředí by se mělo soustředit na podporu budování zpracovatelských zařízení, která nám v mnoha oblastech chybí. Suroviny tak zbytečně končí ve spalovnách, což je nejen ekonomicky nevýhodné, ale i ekologicky škodlivé. Podpořme raději to, co už funguje, a investujme do smysluplných řešení, která skutečně povedou ke zlepšení životního prostředí.

Tento návrh na zálohování není krokem vpřed, ale spíše zpět. Je načase, aby MŽP začalo naslouchat těm, kteří se dlouhodobě věnují problematice odpadového hospodářství a mají skutečné výsledky.

Ing. Petr Liška STAN

Starosta Malých Žernosek, kandidát do Senátu

