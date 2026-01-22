Lochman (STAN): Prodej čtyř letounů Ukrajině by byl výhodný

Prodej čtyř letounů Ukrajině by byl výhodný pro Česko i Ukrajinu. Česko by mohlo získat třeba znalosti i výbavu pro protidronovou obranu naší země. Tedy obchod i podporu, která má smysl. Dle koncepčních dokumentů i informací, které jsme si prověřovali, armáda čtyři letouny rozhodně postrádat nebude. Otázka teď zní: proč premiér lže? Obávám se, že odpověď bude jednoduchá. Tomio Okamura premiéra vydírá, protože by tento prodej nepůsobil dobře na jeho voliče. A premiér se nechá, protože nechce být vydán spravedlnosti. Neuzavřít dohodu v tuto chvíli o prodeji těchto letadel je nevlastenecké, protože nevyužíváme příležitost k posílení naší dlouhodobé bezpečnosti.
