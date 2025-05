Ludková (ODS): Dostupnost bydlení tento zákon nevyřeší

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a vážení kolegové.

Já bych si dovolila začít známým citátem, nebudu s ním končit, tentokrát s ním začnu: To se nám to hoduje, když nám lidi půjčují! Řekl feldkurát Katz ve Švejkovi. Známe to všichni.

Anketa Premiér Fiala se omluvil voličům za zvýšení daní. Nevěděl prý, že bude válka. Přijímáte jeho omluvu? Přijímám 1% Nepřijímám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7184 lidí

Tento zákon je další z řady těch, které Poslanecká sněmovna seká jak Baťa cvičky, kdy ve jménu dobra a s líbivým názvem se akorát tak zvyšují nároky na státní rozpočet. Především tento zákon nevyřeší ten proklamovaný cíl, a tím je dostupnost bydlení.

Stát prostřednictvím tohoto zákona se stane jakýmsi realitním makléřem. Stát vyrobí další úředníky. Každý starosta obce, a je jich mezi vámi hodně, si tak vedle fotky pana prezidenta bude moci připevnit i fotku Ronalda Reagana s jeho citátem. Ten také jistě znáte. Nejděsivější věta v angličtině zní: Jsem z vlády a přišel jsem vám pomoct.

Zákon nepřidělá nové byty, tento zákon nevyřeší vůči vlastníkům nemovitostí to podstatné, a sice nezjednoduší jim, aby mohli vypovědět neplatiče ze své nemovitosti. Máme tak před sebou zákon, který obsahuje i dobré, ale podle mého názoru obsahuje v převážné většině bohužel to špatné. Je to zákon překombinovaný, který do budoucna nevyřeší onen proklamovaný cíl, dostupnost bydlení.

Ten zákon někteří z vás chválí. Na Facebook si následně uveřejní, jak napomohli vyřešit dostupné bydlení. Bohužel za několik let budeme sčítat škody, protože tento zákon bude stát neuvěřitelné množství peněz. To jsou peníze, které jsou garantovány daňovými poplatníky, a rozhodně nevyřeší problém s bydlením.

Máme pak druhou možnost, a sice zachovat se zodpovědně a tento zákon vrátit k přepracování.

Děkuji.

Mgr. Vladimíra Ludková ODS



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky