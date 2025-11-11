Macinka (Motoristé): Na co Pirát sáhne, to přestane fungovat

Další jednání Poslanecké sněmovny... Pokračuje pirátská krasojízda a veletrh skvělých nápadů. Paní Richterová třeba právě navrhla do čela Hospodářského výboru poslance Zdeňka Hřiba. Odůvodnila to tím, že svoji erudici jasně potvrdil ve vedení hlavního města Prahy, kde dosáhl mimořádně úchvatných výsledků.
Poslanec Hřib to pak korunoval slovy, že mu velmi záleží na tom, jak bude naše země dál fungovat, což má určovat právě Hospodářský výbor, jemuž by rád šéfoval.
Výrok Olgy Richterové „za nás mluví činy” ale hodnotím jako pravdivý. Celá země totiž už dobře ví, že na co pirát sáhne, to přestane fungovat. Takže děkujeme za sebenabídku, pane Hřibe, ale myslím, že už raději ne.
autor: PV