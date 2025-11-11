Macinka (Motoristé): Na co Pirát sáhne, to přestane fungovat

12.11.2025 9:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání Poslanecké sněmovny.

Macinka (Motoristé): Na co Pirát sáhne, to přestane fungovat
Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Macinka

Další jednání Poslanecké sněmovny... Pokračuje pirátská krasojízda a veletrh skvělých nápadů. Paní Richterová třeba právě navrhla do čela Hospodářského výboru poslance Zdeňka Hřiba. Odůvodnila to tím, že svoji erudici jasně potvrdil ve vedení hlavního města Prahy, kde dosáhl mimořádně úchvatných výsledků.

Poslanec Hřib to pak korunoval slovy, že mu velmi záleží na tom, jak bude naše země dál fungovat, což má určovat právě Hospodářský výbor, jemuž by rád šéfoval.

Výrok Olgy Richterové „za nás mluví činy” ale hodnotím jako pravdivý. Celá země totiž už dobře ví, že na co pirát sáhne, to přestane fungovat. Takže děkujeme za sebenabídku, pane Hřibe, ale myslím, že už raději ne.

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Milion chvilek zve na Staromák. Na Pitharta, Kroupu a Hutkův zpěv
Poradce Pojar se rozloučil s Fialou: Nelehké zkoušky, vláda obstála se ctí
Gumácký výklad ústavy. Vy důvěru vládě nedáváte, objasňuje Holec prezidentovi
V Evropě vzniká strana s názvem TRUMP. Pravicoví populisté, mají jasno v Bruselu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , motoristé , Macinka

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měl by Zdeněk Hřib šéfovat hospodářskému výboru?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Radek Koten byl položen dotaz

Trafiky

Dobrý den, zajímá mě, jestli bude SPD do vlády nominovat své lidi, kteří neuspěli ve volbách, což bohužel dělají všichni a vytváří se tak podle mě trafiky za peníze nás všech? Nebo budete lepší a neuděláte to?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Macinka (Motoristé): Na co Pirát sáhne, to přestane fungovat

9:06 Macinka (Motoristé): Na co Pirát sáhne, to přestane fungovat

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání Poslanecké sněmovny.