Mádlová (ANO): Hospodářství je v ohrožení kvůli ministru Bartošovi

Eva Decroix, MBA byl položen dotaz

Chápu vás dobře, že hájíte Foltýna, a to, jak se vyjadřuje? A když si o něm myslím své, znamená to, že jsem dezinformátor? Co když mi jen vadí, že všechny, kteří s ním nesouhlasí uráží? Ostatně vy sama se proti urážkám ohrazujete, ale že je používá Foltýn, to vám nevadí? Tvrdíte, že je vaší prací bý...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.