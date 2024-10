Mádlová (ANO): Pan kolega tady tancuje pomalu čardáš, když má výhrady moje kolegyně

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. No, já musím říct, že ta novela je opravdu velmi překvapivá, protože začala dobře, byla zacílená na doktorandy, ovšem na konci, téměř na konci druhého čtení doznala obrovských změn díky panu kolegovi Berkimu. A musím říct, že mě překvapuje, že pan kolega tady tancuje pomalu čardáš a rozhazuje rukama, když moje kolegyně upozorňuje na to, že jeho dva pozměňovací zákony zásadním způsobem mění vysokoškolský zákon. Tak to prostě je. Vy jste byl přítomen i na kulatém stole, který se týkal transformace vyšších odborných škol a novely vysokoškolského zákona. Pokud vím, tak možná i působíte na vysoké škole - (Předsedající: Prosím, oslovujte mým prostřednictvím, paní poslankyně. Děkuji.) a to znamená, že vy ty informace máte. A nezaznělo tady na naše dotazy, jak plánujete propojení vysokého školství a vyšších odborných škol. Budete postupovat tím způsobem, že bude uznáno celé vyšší odborné vzdělání a budou moci tito absolventi jít rovnou do magisterského stupně, jako je to třeba někde v zahraničí? Tam je celá řada otazníků, které zásadním způsobem mění vyšší odborné školství a vysoké školy. Já si myslím, že diskuse na transformaci vyššího odborného vzdělání je důležitá, to v každém případě, protože je neukotvená. Bude se to týkat všech profesí, které budou prostupné do vysokoškolského vzdělávání, nebo bude nějaká diskuze na tom, jakých profesí se to týká a podobně? To jsou velmi závažné otázky. Jak bude vypadat tvůrčí a vědecká činnost na vyšších odborných školách? Jaké budou nároky na učitele? A to se tady vůbec neodpověděl. Pan ministr jenom říká, že to je technická záležitost. Ale to přece nemůžete myslet vážně, že by se do zákona dávalo jen tak něco technického, kdyby se to někdy v budoucnu hodilo. Takže doufáme, že aspoň ve třetím čtení dostaneme odpovědi na to, jak to s prostupností a transformací vyššího odborného vzdělávání myslíte.

PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA ANO 2011



