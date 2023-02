Mádlová (ANO): Všichni jsme potenciální pacienti. Nikdo neví, kdy budeme logopeda potřebovat

reklama

Otevírám to tedy i dnes, protože to považuji opravdu za velmi zásadní a důležité téma, které by se zde mělo rozvinout. Bohužel musím říct, že je velká škoda, že jste neumožnili, aby toto bylo projednáno na zdravotním výboru, protože tam tento zákon patří. Ta změna se vkládá vlastně do zákona, který s tím nesouvisí. Je to přílepek, je to zneužití tohoto zákona. Vy máte vůbec tedy tento týden přílepkový.

Nicméně je to opravdu velký problém, protože tím zasahujete do systému zdravotní péče a to já považuji za zásadní problém. Zákon, který vlastně je tam vložen tak jako pokoutně, nečestně, je ale velký zákon, který se týká zhruba 40 - já si myslím, že tam je více než 40 - nelékařských zdravotnických profesí. U těchto profesí je tam vlastně ustanoveno, že se jedná o odbornou způsobilost, to znamená, kdy ten člověk může to zdravotnické povolání vykonávat.

Jedná se tam o specializovanou způsobilost, jedná se tam o uznávání kvalifikací v rámci zemí EU, mimo země EU. Jedná se tam dokonce i o tom, když se přeruší zdravotnická praxe, tak za jakých podmínek ten člověk se může vrátit vlastně znovu do toho zdravotnického povolání. Opravdu jsou to regulovaná povolání a buďme rádi, že máme nastavenou kvalifikační úroveň, protože od této kvalifikační úrovně se nastavuje celý systém kvality zdravotní péče.

Můžete mít technologie super špičkové, ale jestliže tam nebudete mít školené lidi, kvalifikované lidi, s příslušnou specializací, tak vám ty technologie k ničemu nebudou. Vy potřebujete lidi, kteří nejenže provedou správnou diagnostiku, diferenciální diagnostiku, že správně zvolí léčebnou metodu, prostředky k tomu, vybavení, pak použijete ten přístroj. Ale vy toho zdravotníka potřebujete, aby sledoval i úspěšnost té použité léčebné metody, jestli nejsou komplikace.

O tom zákon 96 je také, protože vám nastavuje tu laťku. Najednou se tady objeví jako přílepek zákona Lex Ukrajina takovýto velký zákon bez projednání na odborném poli, napříč Poslaneckou sněmovnou.

Vážení kolegové, to se týká ale nás všech. My jsme všichni potenciální pacienti. Nikdo z nás neví, kdy budeme potřebovat logopeda ve zdravotnictví, klinického logopeda, který má specializovanou způsobilost, protože funguje ve zdravotnických zařízeních a stará se o nemocné s poměrně závažnými onemocněními. Je to člověk, který je součástí multidisciplinárního týmu, spolupracuje s neurochirurgy, foniatry, neurology. Je to člověk, který má své významné místo u různých degenerativních onemocnění, po operacích mozku, po nádorech mozku, po těžkých úrazech mozku a podobně, po cévních mozkových příhodách.

Já nevím, jestli jste si jisti, že toho člověka nikdy nebudete potřebovat. Já vám držím palce. Ale obávám se, že tu jistotu nemá nikdo z nás v tomto sále, vůbec nikdo. Já sama jsem už opravdu potřebovala klinického logopeda ve zdravotnickém zařízení po poměrně závažném neurologickém onemocnění u mého blízkého. Věřím tomu, že je tady řada z vás, kteří toho klinického logopeda už potřebovali, ať už u vašeho dítěte nebo u blízkých dospělých.

A najednou v tomto zákoně, se kterým nemáme absolutně žádný problém, abychom podpořili uprchlíky z Ukrajin postižené válkou, se objeví zákon, který zasahuje do odborné a specializované způsobilosti nelékařského zdravotnického pracovníka. Je to neuvěřitelné a znovu zopakuji, že to je nečestné ze strany ministra Válka a nechápu, jak je možné, že toto nebyl schopen vysvětlit. Jak je možné, že se zásah do specializované způsobilosti probírá na sociálním výboru! Jak to, že se neprobírá na zdravotním výboru! Jak to, že tady není na interpelacích! Jak to, že neodpovídal v úterý, přes to, že tady byl!

Problém je v tom, že to skutečně může ovlivnit kvalitu českého zdravotního systému. Je otázka, co v tom je. Já nevím, jak by se panu ministrovi líbilo, když by objevil on přílepek - například v zákonu o hlubinném úložišti radioaktivního odpadu by byl najednou přílepek zákona 95 o odborné a specializované způsobilosti lékaře, že se ruší specializovaná způsobilost oboru radiologie a zobrazovací metody v trvání 54 měsíců. Uvádím to záměrně, protože pan profesor Válek je radiolog. Bez jakéhokoliv dalšího vysvětlení! Bez navazujících prováděcích předpisů! Bez nařízení vlády, kde se upravuje specializovaná způsobilost! To přece není možné. A vážení kolegové a pane ministře, Asociace klinických logopedů s tím nesouhlasí. To je asi důležité sdělení, oni mají k tomu velké výhrady, protože to řádně projednáno nebylo. Proběhlo jenom jedno jediné jednání na Ministerstvu zdravotnictví 17. ledna v 11 hodin dopoledne, a 6. února už jsme to projednávali tady ve Sněmovně. Tak kde je ta diskuse na odborném poli! Jakou možnost měla Asociace klinických logopedů se k tomu řádně vyjádřit a připravit nějaké další návrhy, pokud je to jenom formální záležitost, že rušíme specializovanou způsobilost v trvání tří let, tak bych očekávala, že v tom zdůvodnění bude, a co dál. Jaký je tedy krok B. Ruší se úplně, nebo se zkracuje, anebo je v tom něco jiného? Znovu opakuji, že nemáme jisté dopady na systém zdravotní péče, na současně nastavenou laťku. A to já považuji za opravdu velký problém.

Je velká škoda, že jste neumožnili toto projednat napříč Sněmovnou a ve zdravotním výboru, protože ty úmysly - možná na nich něco bude. Ale jestliže s tím zásadně nesouhlasí Asociace klinických logopedů, tak v tom asi problém je. Když vezmu zápis z Ministerstva zdravotnictví, není ani ověřen, tam není ani vyjádření druhé strany, a my dneska víme, že nesouhlasili úplně s rušením akreditovaných kurzů na vysokých školách, chtěli tam pouze doplnění, aby byly využity i další instituce, jako je třeba IPVZ. To má logiku. Ale nikdo to neprojednal a my nevíme, jestli to je ten krok B. A už vůbec nevíme, jestli tedy tu specializovanou způsobilost jim Ministerstvo zdravotnictví ponechá, nebo neponechá. To přece není možné, udělat takto zásah na sílu, bez projednání a bez souhlasu odborné společnosti. Znovu je potřeba zdůraznit, abychom si uvědomili, že klinické logopedy v terénu potřebujeme.

Já bych se teď více zaměřila na ty konkrétní věci, které Ministerstvo zdravotnictví uvádí. Vy jste v tom tak trošku nevinně, pane ministře, protože to není váš resort a pravděpodobně asi nelze očekávat, že byste se mi k tomu vyjádřil, tomu rozumím. Nicméně tady měl určitě sedět pan ministr Válek, který by se této části přílepku věnoval. Jedná se tedy o to, že Ministerstvo zdravotnictví v tomto velkém zákoně, který se těžce rodil po roce 2000, já jsem u jeho zrodu byla, vím, jak to bylo bolestné, než se všichni domluvili, než všichni nastavili tu požadovanou kvalitu péče. Ano, ty zákony procházely nějakou aktualizací, ale proč se to dává jako přílepek sem? Takto stěžejní zákon.

To, že se operuje, že ministerstvo operuje tím zápisem, tak k tomu už jsem se vyjádřila, protože opravdu ani časově to vůbec nesouhlasí, ověřeno to není a není tam ani to, co sdělovalo vedení Asociace klinických logopedů, že to nechtěli vysloveně rušit, ale že to chtěli pouze doplnit.

Další věc je tedy, že se ruší ta specializovaná způsobilost v trvání tří let ukončení atestační zkouškou. To se ruší. Jaké je odůvodnění? Když půjdu teď postupně po tom odůvodnění, tak je to, že návrh novely také reflektuje skutečnost, že celkový příliv dalších příchozích osob není v rámci nadcházejícího období významně předvídatelný, že i nadále budou přicházet do České republiky další osoby, předpokládám, že se to týká ukrajinských občanů, které budou následně potřebovat podporu prostřednictvím logopedické péče. Ale přece nejen logopedické péče, vždyť se tady bavíme o tom, že je nedostatek lékařů, bavíme se tady o tom, že vlastně jsou naplněné ambulance, že jsou dlouhé čekací doby. Tak proč je najednou tady přílepek jenom u klinických logopedů? Budou se tedy změny týkat dalších zdravotnických profesí? Kdo je tedy další na řadě? Jak to tedy bude, když nemáme lékaře, nemáme sestry. Můžeme očekávat nějaké další přílepky zase v jiných zákonech? Takže proč tedy v tom lex Ukrajina! To je asi to zásadní, proč to tak je. Protože ukrajinské dítě, nebo jakýkoli jiný cizinec, ale zde je to vztaženo k ukrajinským dětem, neumí česky, pak ale potřebuje výuku a ne zdravotní péči, kterou poskytuje klinický logoped, protože má svoji odbornost, na základě které vykazuje výkony zdravotní pojišťovně.

Argumentuje se tím, že počty cizinců-dětí v mateřských školách a na základních školách rostou. Ta procenta nejsou nijak závratná. Ale hlavně se tam uvádějí mateřské školy a základní školy. V tom materiálu není nic o dětských pacientech, kteří by potřebovali specializovanou klinickou logopedickou péči. Tak proč se tady bavíme o mateřských školách a školách, o žácích, když rušíme specializovanou způsobilost ve zdravotnictví, u klinických logopedů? Klinický logoped je v resortu zdravotnictví. Logoped fungující ve školství je ve školském zákoně. A pane ministře, jestli se nepletu, tak vy jste ministrem zdravotnictví, pane ministře Válku, nepřítomný. Vám by mělo jít především o pacienty. A je to samozřejmě jedno, jestli to jsou čeští pacienti, nebo ukrajinští pacienti, ale o pacienty.

Dále píšete: Cílem návrhu je přijmout navazující právní úpravu zohledňující aktuální vývoj poptávky po zdravotních službách. Dostupné kapacity logopedů ve zdravotnictví a klinických logopedů ve zdravotnictví, které se prohloubily v důsledku nových pojištěnců, osob z Ukrajiny, kterým byla udělena dočasná ochrana a potřeba zajištění dostupnosti a rozšíření logopedické péče zaměřené specificky na nezletilé osoby, nezletilé osoby - já to zdůrazňuji, čili ne pacienty, ale děti v mateřských školách a základních školách, kde působí logopedický asistent nebo speciální pedagog. A pak uvádíte: a pacienty s poruchou komunikace. Takže pořád se tady nějak točíme kolem dětí v mateřských a základních školách.

Dále uvádíte jako argument: Z řad realizovaných šetření vyplývá, že v souvislosti s ukrajinskou krizí roste počet dětí s narušenou komunikační schopností. Stále početnější skupinou jsou děti s odlišným mateřským jazykem. No to je přece jasné, když jdou z Ukrajiny. Ale k tomu potřebujeme logopeda ve zdravotnictví? K tomu potřebujeme rušit specializovanou způsobilost klinického logopeda, který je určen pro pacienty? Mně to teda logiku nedává a nedává to logiku ani mým zdravotnickým kolegům. To přece nedává smysl. Abychom kvůli dětem, ukrajinským dětem, které logicky nemůžou mluvit česky, tak rušíme specializovanou způsobilost v době trvání tří let u logopeda ve zdravotnictví. A pozor, znovu opakuji, že neznáme dopady na kvalitu zdravotní péče, jestliže tuto specializovanou způsobilost zrušíme. Notabene bez souhlasu Asociace klinických logopedů.

K tomu, aby se pomohlo s mateřským jazykem, aby se naučily jiný jazyk a vzhledem k tomu, že se tady jedná o děti z mateřských a základních škol, tak k tomu jsou určeni ti logopedové ve školství. Ano, probíhají tady diskuze, probíhaly tady diskuse, zda vznikne nová profese školský logoped. K tomu já se tady vyjadřovat nebudu ani nechci. To bude možná předmětem další diskuze. Ani neříkám, jestli je to dobře nebo špatně, ale mně tady jde primárně o klinické logopedy. A mě opravdu jako i nemile překvapuje, že i mezi vámi vládními poslanci jsou přece zdravotníci, vy jste zvyklí pracovat v multidisciplinárních týmech, bez toho zdravotnictví nikdy fungovat nebude. Vždycky je to tým lékařů a nelékařů. A vy jste přesto neodsouhlasili, aby se to projednalo ve zdravotním výboru. Vždyť vám jde přece také o kvalitu zdravotní péče v České republice, o tu nastavenou laťku. Tak co tady ten přílepek dělá? Proč není řádně projednán?

Dále píšete: Důvodem k předložení úpravy ustanovení § 23 zákona 96 o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů, které upravuje podmínky získávání odborné způsobilosti k výkonu povolání logopeda ve zdravotnictví a podmínky získání specializované způsobilosti k výkonu povolání klinického logopeda, je přijmout opatření ke zlepšení situace nedostatku odborně způsobilých zdravotnických pracovníků k poskytování logopedické péče za současného nárůstu počtu osob, dětí s komunikačními obtížemi, dětí s odlišným mateřským jazykem. A jsme zase u toho. Pořád se to točí u ukrajinských dětí, které logicky neumí mluvit česky, a proto my rušíme specializovanou způsobilost klinického logopeda v trvání tří let, aniž bychom věděli, jestli bude dále nějakým způsobem upravena. Nebo je v tom nějaký jiný úmysl. Mně to přijde neuvěřitelné. Opravdu neuvěřitelné. Takže klinický logoped má učit český jazyk a ještě mu zrušíme specializovanou způsobilost? Já bych byla ráda, aby to pan ministr Válek vysvětlil, jak to tedy je, jak to spolu souvisí. To si přece úplně protiřečí.

Dále píšete, že dojde k posílení personálních kapacit logopedů ve zdravotnictví nebo klinických logopedů a zlepšení dostupnosti logopedických služeb, zejména v situaci, kdy osob, pacientů, dětí a žáků s logopedickými problémy neustále přibývá v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Stále početnější skupinou jsou děti s odlišným mateřským jazykem, které potřebují pro porozumění a osvojení si správné výslovnosti. Čili jsme opět ve výuce. Co s tím má co dělat specializovaná způsobilost ve zdravotnictví? A tím, že zruším specializovanou způsobilost ve zdravotnictví v trvání tří let, tak najednou vezmu tedy spousty klinických logopedů, kteří půjdou učit tedy ten český jazyk do škol? Nebo jak to tedy je? Vždyť to nemá hlavu ani patu. To je opravdu špatně odvedené odůvodnění. Mě by zajímalo, co za tím je. Já věřím, že se to brzy, brzy dozvíme.

Ovšem k tomu já musím dodat, že vedení Asociace klinických logopedů sděluje, že celkově je zhruba jedenáct set klinických logopedů, každoročně atestuje asi 60 až 70 logopedů. A nedá se říci, že by byl úplně katastrofální plošný nedostatek ve všech koutech České republiky. Ano, místně ano. Ale je otázka, jestli ten stav je tak kritický, že musíme rušit specializovanou způsobilost v době trvání tří let, že si tím něco urychlíme? Možná urychlíme, možná z toho uděláme čtyřicetihodinový kurz - specializovanou způsobilost pro pacienty. Znovu zdůrazňuji, ty zdravotní problémy, na kterých oni se podílí, že jsou to třeba nádory mozku, operace mozku, těžké úrazy mozku, různá civilizační onemocnění, degenerativní onemocnění, cévní mozkové příhody a podobně, je toho celá řada. A to vyžaduje opravdu velké znalosti. A to nejen z anatomie, fyziologie, ale samozřejmě i z podstaty choroby, z vhodných metod, musí spolupracovat s lékaři, se sestrami, které pečují 24 hodin denně o tyto pacienty. A vlastně z toho textu, z toho odůvodnění, vůbec nevyplývá, jak se tedy ty kapacity zvýší. Jak?

Protože to, že zrušíte specializovanou způsobilost v době trvání tří let, tak vám to během jednoho měsíce ty klinické logopedy nepřivede. Ale možná naopak to způsobí to, že je otrávíte a vůbec v té profesi nebudou chtít pracovat.

Kolik jich je nyní v atestační přípravě? Jak je možné, že ministerstvo jako v důvodové zprávě předkládá nějaká šetření? Přece pracujeme s nějakými daty. Přece máme statistický úřad, přece se sledují počty, počty klinických logopedů. Přece se sleduje počet pacientů s určitými diagnózami, vždyť se to všecko vykazuje. A ministerstvo nám tady předkládá na základě nějakých šetření. A nedávno tady mluvíme o tom, co všecko je potřeba sledovat, jaká data potřebujeme.

Já si myslím, že jsem dostatečně odůvodnila to, proč tento přílepek v tom zákoně vůbec nemá být. Je to opravdu velmi špatně. Je to ze strany ministra Válka rána pod pás. Je to bez souhlasu Asociace klinických logopedů.

Já se svými kolegy budeme podávat pozměňovací návrh k tomuto zákonu 66/2022, kdy navrhujeme, aby se část třetí, článek 4 zrušil a ostatní části a články se přečíslují. Odůvodnění: Ustanovení, které pozměňovací návrh vypouští, rozšiřuje podmínky provádění akreditovaných kvalifikačních kurzů pro logopedy i mimo vysoké školy. Tato úprava však může přinést negativní efekt v podobě snížení standardu výkonu příslušné profese, neboť provádění akreditovaných kvalifikačních kurzů ze strany erudovaných entit má za cíl zajistit vysokou míru odbornosti a profesní kvalifikace logopedů. Rozvolnění v tomto směru s sebou logicky ponese snížení nároku na výkon profese a může být ohrožena kvalita zdravotní péče. Navíc vypouštěná část návrhu zákona souvisí se zbylou materií novely jen velmi volně, a proto by mohla být oprávněně vnímána jako tak zvaný přílepek, zapovězený judikaturou Ústavního soudu. Děkuji vám za pozornost.

