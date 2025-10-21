Majerová (Trikolora): Doposud jsme žili v loupeživém systému

Možná jste po volbách přestali sledovat politiku. Ale to je škoda. Teprve teď to začíná být zajímavé. Nová vláda oznámila, že zlevní elektriku tím, že přestanou občané platit složku: distribuce. Že to převezme stát!? Díky tomuto opatření by se skokově elektrika zlevnila o 60 %. To nebudou stokoruny měsíčně. Ale tisíce.
Teď si pojďme říci, co ta složka obsahuje. Proč ji platíme. Je to daň Rakušana, Fialy, Hřiba a dalších pidistraniček za jejich zelené výmysly. Platíme ji všichni na jejich rejdy. Původně to byla poměrně malá složka účtu, která šla na náklady údržby trafostanic a drátů. Ročně to stálo maximálně stovky milionů, síť byla přefinancovaná, maximálně bezpečná a ČR ani teoreticky nevěděla, co znamená blackout.
Pak ale přišli k moci zmínění pánové se Síkelou a jeho "závětrnými elektrárnami". Tedy parta naprostých trotlů a hlupáků. Neekonomů, neenergetiků. Neprofesionálů. Amatérů. Deviantů. Neinteligentů. Ale za to poslušnývh vykonavatelů příkazů jiných. Říkejme jim deep state. Nebo sorosovci. Byť to je trochu jiná parta.
A tihle měli ďábelský plán, jak převést peníze z bodu A (tedy našich peněženek) do bodu B, tedy jejich peněženek. Jmenuje se OZE. Tedy obnovitelné zdroje. Funguje to následně: My (deep state) vám z vašich daní postavíme větrníky a soláry a vy nám je formou "ceny za distribuci" budete celý život platit.
Zatímco v roce 2000 byl poplatek 250 korun, v roce 2010 už to bylo 1000 korun a dnes? To vidíte na obrázku. 2743 korun. Tedy 11x navýšení ceny. Vyšší bezpečnost sítě? Ohhhh to neeee.
„Ale když to platit nebudete, tak si holt nerozsvítíte,” říkají. Bude blackout. Už ale neřeknou to B. Je to jenom kvůli těm jejich OZE.
Teď jim vznikající vláda řekla jednoduše: UŽ DOST! Ani korunu. Distribuci zaplatí stát. A dohlédne na to, co se zaplatí a co ne. Tedy spíš nezaplatí. A ty vaše větrníky si můžete strčit do brusele.
Jestli opět Babiš neuhne a platí slova z programové konference vlády, pak nás čeká opravdová revoluce. Vše se skokově zlevní. Ještě zřídit státního obchodníka s energiemi a fakt se může stát, že budeme platit za elektriku max. 500 korun/MWh. Víc totiž hodnotu nemá. Vše navíc je krádež. Všichni to ví.
My žili doposud v loupeživém systému. Kradlo se všude. Okrádali nás ráno, v poledne i večer. Chtějí u toho zůstat. Ale lidi ve volbách řekli jasné: NE! Konec šmitec. ?? nová vláda musí splnit přání lidu. Zatím to vypadá dobře. Řešení všichni známe. Jsou okamžitá. Říkali nám, že to nejde. Tak uvidíme. Pak se vrhneme na potraviny... Kaufland a spol. se mají na co těšit. (Via Jan Čížek)
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV