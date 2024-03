Majerová (Trikolora): EU společně s Fialovou vládou zešílela

reklama

Green Deal EU, který podpořila Babišova a podporuje i Fialova vláda, nás bude stát tisíce miliard!

To jsou obrovské náklady, které mohou zničit ekonomiku a zbídačit národ! Přechod na „zelenou ekonomiku“ v Česku vyjde do roku 2030 podle expertních studií na jeden bilion korun, do roku 2050 pak na více než tři biliony korun.

Zásadní proměnu bude přitom muset provést většina tuzemských sektorů ekonomiky. Vyplývá to z návrhů prorůstových opatření, které vydala Národní ekonomická rada vlády (NERV). Informovala o tom ČTK.

Do české energetiky budou muset jít v příštích letech až desítkách let obrovské investice. Šéf polostátní společnosti ČEZ Daniel Beneš je odhadl na čtyři biliony korun – a to bez nákladů na posílení přenosové a distribuční sítě, uvedly SeznamZprávy.

Průměrné roční investice do energetického systému v Evropské unii odhaduje Evropská komise na jeden a půl bilionu eur.

EU společně s Fialovou vládou zešílela. Svou politikou zničí hospodářství členských států. ČR nebude mít dostatek elektřiny, protože kvůli emisním povolenkám se používání uhlí přestane vyplácet a jaderné kapacity nemáme dostavené a bude to trvat desítky let.

TRIKOLORA a SPD jednoznačně odmítáme Green Deal a chceme ho zrušit.

Obrovské náklady potvrzují i další dokumenty. Evropská komise dle dokumentu vlády Ochrana klimatu ČR předpokládá, že náklady dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU a odhaduje je až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let. K tomu se v Bruselu zavázal premiér Babiš a premiér Fiala Zelený úděl podporuje též.

Zelený úděl, který bude stát EU biliony eur a naší zemi biliony korun po koronavirové krizi může zasadit smrtelnou ránu naší ekonomice. Tyto propočty pochází ale ještě z doby před energetickou krizí a invazí Ruska na Ukrajinu.

Podle studie, kterou představily poradenská firma Boston Consulting Group a Aspen Institute bude Česká republika muset do transformace na bezuhlíkovou ekonomiku do roku 2050 investovat 3,2 bilionu korun. Informovala o tom ČTK. Takže i proamerický Aspen Institute přiznává takovouto obrovskou částku...

Je to na nás všech. Proto volte SPD a TRIKOLORA v letošních volbách. Váš hlas nepropadne a jedině tak něco změníme!

Zuzana Majerová Trikolora



