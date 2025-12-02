Majerová (Trikolora): Prosazujeme audit veřejných výdajů

02.12.2025 18:09 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k tempu zadlužování České republiky

Česká republika se kvůli Fialově vládě zadlužuje 2x rychleji než průměr EU! SPD a spojenci prosazujeme okamžitý audit veřejných výdajů a efektivní hospodaření. Zadlužení EU se zvýšilo ve druhém čtvrtletí meziročně o 0,7 % a v zemích platících eurem o 0,5 %. V ČR se zadlužení meziročně zvýšilo o 1,4 %. Český vládní dluh se zvýšil téměř na 3,63 bilionu korun a je rekordní. Ve své aktuální zprávě to uvedl statistický úřad Eurostat a informoval o tom server Fintag.

Česká republika ve své novodobé historii, tedy od roku 1993, měla nejnižší zadlužení mezi lety 1996 až 1998, kdy činilo 9 % HDP. Výrazně se zvýšilo zadlužení v roce 2020, kdy přesáhlo 37 % HDP, a v růstu pokračovalo v dalších letech, kdy byl předsedou vlády Petr Fiala z ODS. Za rok 2024 zadlužení podle Eurostatu dosáhlo 43,3 % HDP.

