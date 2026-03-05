Hřib (Piráti): Pane Babiši, přestaňte fňukat jak jsou na vás všichni zlí

Já děkuji, vážené kolegyně, vážení kolegové. My jsme tady poslouchali asi hodinové fňukání Andreje Babiše. Ale - ještě, než se k tomu dostanu - tak bych stručně okomentoval jenom to, s čím se tady opět vmezeřil - přestože tato mimořádná schůze má jasně daný program - jsou ty repatriační lety.
Já bych chtěl vlastně ocenit Andreje Babiše, že nás poslechl tady, když jsme mu včera říkali, že má teda přestat tady vysílat vzkazy od tohoto pultíku našim občanům, kteří uvízli na Blízkém východě, že tady má přestat odsud vysílat vzkazy leteckým společnostem, ale že tam má třeba zavolat - a vlastně jsem rád, že si z toho něco vzal a část toho skutečně udělal a že se třeba už na linky ministerstva zahraničí dá dovolat a že vývoj je nějaký pozitivní.
Bohužel stále teda k dokonalosti je daleko, protože letadla přilétají třeba poloprázdná, protože se nějak nedaří zorganizovat to, aby lidé byli připraveni na letišti a reálně to zkoordinovat s těmi přílety letadel. Takže stále tady máme to, co jsme tady viděli za covidu, ten Babišův covidový chaos a šlo by to asi parafrázovat již okřídleným rčením: ti, co měli vzlétnout, nevzlétli. Ale pevně doufám, že se podaří co nejdříve dostat naše občany do bezpečí z těch zemí, že se na tom bude reálně spolupracovat a že pan Babiš tady od tohoto pultíku přestane vysílat vzkazy panu O'Learymu nebo komukoliv, kdo tady s námi zcela zjevně nesedí a zcela zjevně nesleduje ani toto jednání Sněmovny.
Jinak pokud pan Babiš nepochopil, o co jde, těm cestovním kancelářím - tak těm cestovním kancelářím jde o to, aby stát nevnímal ty jejich klienty jako občany druhé kategorie a neřešil pouze repatriaci lidí, kteří se tam vydali na vlastní pěst. To je to, o co jde, nejenom těm cestovním kancelářím, ale vlastně také těm lidem, kteří tam s nějakou cestovní kanceláří vyrazili, protože asi se shodneme, že je nefér ty lidi dělit takto na dvě skupiny.
A teď tedy zpátky k tomu co tady prováděl pan premiér. Já bych mu rád především vzkázal jednu věc, on tady bohužel není teďka.
Pane Babiši, přestaňte fňukat, přestaňte fňukat, jak jsou na vás všichni zlí a že musíte brát homeopatika na křivdu. Přestaňte fňukat, přestaňte se schovávat za papalášskou imunitu a zkuste skutečně přestat také torpédovat instituce tohoto státu a přestaňte tady rozkládat náš právní stát. A to i z toho důvodu, že já vidím, že to fňukání pro vás takový jako, řekl bych, džob na plný úvazek a že je to vlastně práce pro obě ruce pro vás držet si tu židličku, abyste nebyl v žádném případě vydán spravedlnosti. A kvůli tomu vy nejste schopen dělat nic smysluplného, kvůli tomu naši zemi se nedaří posunovat dopředu. A to jenom proto, že vy jste prostě plně zabraný tady do toho svého osobního problému. A proto si myslím, že byste prostě se k tomu měl postavit jako chlap a nechat se vydat a nechat nezávislý soud posoudit váš případ. A nemusíte se bát, naše justice funguje správně. Podívejte se, co naše justice udělala s vašimi nezákonnými zajišťovacími příkazy, které jste posílali na naše podnikatele, primárně na svoje konkurenty, pane Babiši. Tehdy to realizovala Finanční správa pod vaším vedením a následně pod vedením Aleny Schillerové. Soudy jasně řekly, že tyto zajišťovací příkazy byly neoprávněné, a ano, my se teď všichni musíme skládat na to, abychom tuhle vaši lumpárnu zaplatili. Samozřejmě ano, měl byste za to být odpovědný, nicméně já to tady říkám teď především proto, abyste se nebál našich soudů, protože soudy zcela zjevně rozhodují správně a naše justice funguje. A můžete to klidně vidět třeba i na případu primátora Bohuslava Svobody, kterého vy jste si tady vzal do huby, protože ano, v případě primátora Bohuslava Svobody justice jasně rozhodla, že on se nedopustil žádného kriminálního činu. A přestože já samozřejmě mám nějaké výhrady k tomu, jak oni to tehdy řešili - z hlediska, řekněme, odborné roviny nebo věcné roviny by se to dalo asi udělat lépe - tak ale rozhodně nepodezírám Bohuslava Svobodu s tím, že by tehdy v roce 2011, 2012 měl nějaký kriminální úmysl, a myslím si, že je zcela logické a správné, že ho tedy následně soud osvobodil.
Takže když vidíte, že to takhle šlo u primátora Bohuslava Svobody, tak nechápu, proč tady říkáte, jak nevěříte našim soudům. Mimochodem samozřejmě nelze pominout fakt, že problém, který musel řešit Bohuslav Svoboda, kvůli kterému měl ty oplétačky, tak způsobil v Praze jiný primátor, konkrétně Pavel Bém, kterého vy jste si vzal jako národního protidrogového koordinátora a intenzivně s ním tady teď spolupracujete.
Kromě toho, když tady mluvíte o nezávislosti našich soudů a jak špatně fungují znalci, tak já se ptám: Hergot, co jste s tím celou dobu dělali? Vždyť vy jste měli několik ministrů spravedlnosti, mimo jiné (Gestikuluje vlevo do pléna.) tady i paní poslankyni Válkovou, která teď se nechává slyšet v televizi, jak jsou ty soudy ovlivněné, jak se jim nedá věřit. Tak se ptám: Co ona proto udělala, když to teď takhle kritizuje? Vždyť byla ministryní spravedlnosti. I teď máte nominanta na pozici ministra spravedlnosti. Tak se ptám, jak je možné, že vy tady od tohoto pultíku kritizujete fungování justice, když vy jste teď ve vedení tohoto státu a váš nominant řídí Ministerstvo spravedlnosti? Co je to za absurdní dada divadlo, co tady předvádíte? To je úplně neuvěřitelné. Vy jste s tím měli něco dělat, pokud si myslíte, že je tady nějaký problém, jako že pokud bych něco vytknul naší justici, tak tedy ano, nefunguje úplně nejrychleji, ale co jste s tím udělali za celou tu dobu?
A když tady mluvíte o Dozimetru, pane Babiši, já chápu, že někteří jiní tady ve Sněmovně - by asi nebylo vhodné, aby se k tomu úplně vyjadřovali, protože někteří jejich reprezentanti s tou kauzou problém mají, ale v té kauze nejede žádný člen ani členka Pirátské strany, takže já vám to rozhodně říct můžu. Pane Babiši, kauza Dozimetr je kauzou i vašeho hnutí ANO. Vždyť kvůli Dozimetru musela rezignovat místopředsedkyně Sněmovny z vaší partaje Mračková Vildumetzová. A já vám připomenu, proč musela rezignovat. Musela rezignovat jednak proto, že si za kmotra svého dítěte vzala skutečného, nefalšovaného mafiánského kmotra a že tento kmotr jí sponzoroval kampaň v roce 2021 do Parlamentu. Takže to vy jste tady využívali pro kampaň peníze mafie, protože vaší poslankyni, vaší místopředsedkyni Sněmovny ten mafián platil auto, což je zcela zjevné z policejních odposlechů. A tím to nekončí.
Kromě toho vaše ministryně Klára Dostálová si vzala na Ministerstvo pro místní rozvoj dozimetrového pana Šteffla - to je ten člověk, který je teď obžalovaný před soudem. A tenhleten člověk, který dostal od vaší ministryně poté, co já jsem ho vyrazil z městské IT společnosti Operátor ICT, tak mu dala vaše ministryně Dostálová smlouvy za milion bez jakékoliv soutěže, aby tam vyrobil na ministerstvu tunel za miliardu. O tom natáčeli reportáž i Reportéři ČT. Můžete si to pustit a podívat se, co tam vyváděla vaše ministryně a jaké jsou vazby vašich lidí na Dozimetr. Tak tady přestaňte vykládat o Dozimetru, který je i vaší kauzou. A to ještě nemluvím o dalších větvích Dozimetru jako třeba na VZP, kde to zcela zjevně spadalo i do období vaší vlády. Takže prosím pěkně, vy o Dozimetru mlčte, vy v tom jedete taky.
Abychom se dostali, ale dále. Tak, vy byste nám tady tvrdil, jak vám to ničí život, ale ten život vy jste si zničil sám - tím, že jste se tady zapletl do toho podezření z podvodu. (?) si troufnu tvrdit, že ta podezření jsou velice oprávněná, ostatně to, že jsou oprávněná a že ty dotace byly neoprávněné, to přece tady neříkají jenom české instituce anebo opozice, to tady říkají třeba i evropské orgány, třeba OLAF. Takže přestaňte to tady podávat tak, jak se celý svět proti vám spikl, jak vy musíte brát homeopatika na křivdu, jaké z toho máte trauma, přestaňte tady vyprávět srdceryvné příběhy, jak to ničí životy jiným lidem, třeba vašim dětem nebo paní Nagyové, protože ty jste do toho zatáhl vy, ty jste vy zatáhl do tady toho dotačního podvodu.
A bylo by také vhodné, abyste tady přestal mluvit o nějakém polistopadovém kartelu, protože jestli někdo je exemplárním produktem divokých devadesátých let, no tak jste to vy, pane Babiši, vy jste přesně produktem devadesátkových kšeftíků. A je úplný bizár, když vy tady obviňujete ostatní ze lži, vždyť vy jste tady opakovaně soudem uznaný lhář.
Takže závěrem ještě jednou tady k tomuhle. Postavte se k tomu jako chlap - a můžete si vzít příklad třeba ze mě (Smích zleva.) - vaši kolegové a poskoci v Praze se intenzivně zhruba osm let snaží vyrobit na mě nějakou pseudokauzu, neustále, pořád. Já jsem se nikdy neschovával za nějakou imunitu, já jsem vždy důvěřoval institucím tohoto státu a ty instituce jasně řekly, že já jsem nikdy žádné pochybení neměl, ani dokonce, že by to bylo pochybení nezáměrné. A ano, také tam šlo o kauzu, kterou vykonstruovali vaši kolegové okolo ustanovení zákona o střetu zájmů. Dvě instituce - jak policie, tak i správní úřad - jasně řekly, že já jsem žádné pochybení neudělal. Měl jsem možnost samozřejmě využít poslanecké imunity, nic takového jsem neudělal, normálně jsem to všechno vysvětlil a obě instituce uznaly, že vlastně žádný problém se nestal a že pochybení, pokud nějaké nastalo, tak rozhodně nebylo mým pochybením.
Takže, pane Babiši, přestaňte se schovávat za tu papalášskou imunitu, postavte se k tomu jako chlap a obhajte se normálně před nezávislým soudem. Všechno to, co jste tady říkal, tam můžete říct soudci. A pokud je to skutečně tak, že jste nevinný, tak nepochybně budete osvobozen u toho soudu, stejně jako byl osvobozen třeba Bohuslav Svoboda.
Takže o tom to vlastně celé dneska je. Že my si tady nemáme hrát na nějaké soudce, protože my tady nerozhodujeme o žádné vině a trestu. Jediné, o co tady jde, je to, že ty pravidla musí platit pro všechny stejně a není možné, aby se nejvyšší ústavní činitelé této země schovávali za papalášskou imunitu, protože premiér ani předseda Sněmovny nestojí nad zákony této země ani mimo ně. Ty zákony pro vás platí úplně stejně jako pro každého běžného občana naší země. A nemyslíme si to jenom my, myslí si to i všichni poctiví a slušní lidi téhle země. A proto zhruba 30 000 z nich podepsalo tady tuto naši petici. (Ukazuje materiál.) Fakt je nevydáte, kterou můžou i teď ještě stále podepisovat a podepisují, zhruba 30 000 podpisů lidí, kteří chtějí, aby tady v této zemi pravidla platila skutečně pro všechny stejně, aby tady v naší zemi fungoval právní stát a abyste ho nerozkládali.
Ostatně, stačilo by, kdybyste se vyřídili sami svým vlastním morálním kodexem reprezentanta politického hnutí ANO. (Ukazuje materiál.) Protože já vám odcituju, co se tam píše ve vašem morálním kodexu. Tady se píše, prosím pěkně, bod 9. "V případě přestupkového řízení či trestního stíhání proti své osobě reprezentant nebude využívat poslaneckou/senátorskou imunitu a požádá příslušný parlamentní výbor, aby neprodleně navrhl jeho vydání."
Tak prosím pěkně, tady to máte, pane Babiši, to je morální kodex vašeho hnutí. (Opět ukazuje.) Proč se tím neřídíte? Jo, ještě je tady bod 10. "Reprezentant, proti němuž je podána obžaloba pro úmyslný trestný čin nebo nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti a ve spojení s výkonem veřejné funkce, neprodleně rezignuje na volený mandát, na svou funkci ve hnutí a na členství ve hnutí." Pročpak se tím neřídíte, pane Babiši? Vy byste měl rezignovat. (Ukazuje materiál.)
A obracím se tady i na poslance a poslankyně hnutí ANO, kteří tady trošku jako rezignovaně sedí, když jim tady předčítám z jejich vlastního morálního kodexu, co vy na to říkáte? Tohle by se na vás vztahovalo, že jo? Vždyť vy jste se rychle zbavili všech těch komunálních politiků, kteří tady rozkrádali veřejné peníze. Primátor Charvát, že jo, v Pardubicích, co jste měli, primátor Hrabáč v Chomutově, ten další pán v Havířově, že jo, byla tak půlka vedení, půlka, půlka tam starosta, že jo, místostarosta, ten byl váš, jestli se nepletu, ale i další.
Pro ty všechny tohleto platilo a pro Babiše morální kodex vašeho hnutí neplatí? Takže vy to skutečně berete tak, že vlastně pro Babiše nejenom, že neplatí zákony téhle země, které vy tady schvalujete a hlasujete o nich, ale ona pro něj neplatí ani ta pravidla vašeho vlastního hnutí, kterého on je předsedou? Není to trochu zvláštní? Obracím se na vás, já myslím, že některým z vás to připadá trochu zvláštní, že možná přece jenom někteří z vás do té politiky nešli proto, abyste tady kryli záda svému šéfovi před jeho běžnou kriminalitou a trestu za ni. A že možná podobně jako třeba někteří zástupci Motoristů zastáváte ten názor, že vlastně jako občan byste hlasovali pro to vydání, a proto my vám chceme dát šanci, abyste skutečně mohli rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a abyste skutečně nemuseli mít strach z nějakého postihu od vašeho vedení, protože ten tlak té stranické disciplíny, těch koaličních dohod a pochopitelně té loajality, které vyžaduje vaše vedení, to samozřejmě může být tlak velice tvrdý, a proto my budeme navrhovat tajné hlasování v tomhle konkrétním jednom případě, protože víme, že v případě otevřeného hlasování by ten výsledek byl předem znám. Tak, jako to bylo třeba nedávno u toho hlasování o důvěře vládě.
A protože nechceme, abyste museli hlasovat podle svého stranického trička, tak vám chceme dát tu možnost, abyste se mohli skutečně zachovat jako poctiví občané, protože na vás, a vy to víte, by se tenhle kodex rozhodně vztahoval. (Opět ukazuje.) Byste rozhodně nebyly ve stejným režimu jako pan Babiš. Pro vás ta pravidla platí. Takže si myslím, že by bylo fajn, kdyby platila i pro Andreje Babiše.
No, a teďko ještě stručně k panu předsedovi Okamurovi, který tady měl takový delší projev. Mě to vlastně trochu překvapuje od něj, protože přece jenom byl to pan Okamura, který tady dlouho mluvil v minulých letech o trestněprávní a hmotné odpovědnosti politiků, kdo by o tom rozhodoval? No, samozřejmě soudy, tak já nechápu, proč se teď bojí pan Okamura předstoupit před ty soudy a obhájit se před nezávislou justicí. Vždyť to je úplné pokrytectví v tom, co tady celou dobu hlásal, když mluvil, jak chce trestně odpovědné politiky. Mně to přijde opravdu velice zvláštní, jak nějaká pravidla se mají vztahovat vlastně na všechny okolo něj, ale na něj zrovna tedy ne.
A potom ještě poslední připomínka k tomu, co tady zaznívalo od pana předsedy Okamury v rámci toho jeho projevu, který v určité části nesouvisel s tím, co se dnes tady probírá, on mluvil o těch konkrétních návrzích na zlepšení života lidí. Tak prosím vás, pane předsedo Okamuro, tedy prostřednictvím pana předsedajícího, my jsme předložili několik návrhů, jak zlepšit život lidem v téhle zemi. Například rodinný balíček, návrhy, které zlevní potraviny lidem v supermarketech, tak že se bude řešit konečně ta situace v potravinářství, ty oligopoly a nedostatek konkurence, tak, aby ty potraviny byly skutečně levnější.
Předložili jsme návrhy, jak může 90 procent lidí ušetřit na daních tady v České republice, tak, aby se pomohlo rodinám, rodinám s dětmi. A vy nic, vy pro to nehlasujete, takže neříkejte, jak vy tady makáte pro lidi, no, nemakáte, naopak ignorujete ty návrhy, které by reálně mohly zlepšit život lidem v téhle zemi a naopak tady hlasujete pro odpustky daní miliardářům při převodech obchodních podílů firem. Takže my tady teď máme situaci, že od určité hranice při převodech firem nezaplatíte žádné daně, zatímco normální zaměstnanci platí daně jako mourovatí. A skládáme se tady teď například na ty energie pro chemičky pana Babiše, tak miliardáři díky vám, pane Okamuro, prostřednictvím pana předsedajícího, tady mají nulové daně na převody obchodních podílů. Díky vám.
Takže bylo by fajn se možná trochu podívat na to, o čem tady hlasujete, když o tom hlasujete a potom tady neříkat od pultíku nesmysle. No, já myslím, že se ještě přihlásím v průběhu dne, ale pro začátek si myslím, že vám děkuji za pozornost. Díky.
