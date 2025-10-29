Majerová (Trikolora): Usvědčení Fialovy vlády, že jen slouží cizím zájmům

30.10.2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k emisním povolenkám pro domácnosti a na dopravu.

Majerová (Trikolora): Usvědčení Fialovy vlády, že jen slouží cizím zájmům
Foto: Archiv Zuzany Majerové
Popisek: Zuzana Majerová

LŽI pana Hladíka (STAN) a Petra Fialy s Nerudovou k EU ETS 2 jsou neuvěřitelné. Před volbami lhali, že odmítají povolenky EU ETS 2 a nyní opět otevřeně plně podporují toto zlo - viz jejich komentáře, jak je Evropská komise vyslyšela a že občanům nic zásadního nehrozí. Reálně se prý nezmění vůbec nic…

Zde základní fakta k návrhu Evropské komise EU ETS 2, údajné “změny”: Reálně pouze z 2x 2 % objemu přidání povolenek ročně to zdvojnásobili na max. 2x 4 % objemu za rok. Takže reálně je to pouhý objem 8 % místo 4 % z těch celkových ročních aukcí. Takže to stále s cenou vůbec nehne i s ohledem na fakt, že si to ti kupující budou kupovat i na další roky a celý ten “strop” ve směrnici platí jen na 3 roky!

Navíc je to cenný papír, který budou kupovat i penzijní fondy a jiní spekulanti, tak cena bude minimálně 80 €. A k tomu všemu pan Hladík dál LŽE o 45 €, protože dále platí, že 45 je cena pro rok 2020, tj. pro rok 2027 je to s inflací 57 €.

Což je ovšem absolutní pohroma pro naše lidi a celou ČR. Tedy celý slavný “návrh EK” neřeší vůbec nic, jen má lživě uklidnit veřejnost, že to nebude tak zlé. Tudíž další usvědčení vlády Petra Fialy, že stále jen slouží cizím zájmům… NIC JINÉHO TOTIŽ NEUMÍ. Jen strašit a vydírat.

My naopak uděláme vše pro to, aby naši lidé měli vše, co potřebují a naše republika VŽDY v prvé řadě hájila zájmy naší země, našich občanů a našich práv!

Zuzana Majerová

  • Trikolora
  • poslankyně
