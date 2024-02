Majerová (Trikolora): Vzkaz všem gaučovým válečníkům - Mír není sprosté slovo!

reklama

Trikolora nikdy ani jediným slovem, ani jedinou větou nepodpořila ruskou invazi na Ukrajinu. Od prvopočátku říkáme, že onen původně ukrajinsko-ukrajinský a posléze ukrajinsko-ruský, respektive americko-ruský konflikt se má řešit diplomatickou cestou, a ne zabíjením lidí.

Trikolora není ani proruská, ale ani proukrajinská, ani protiruská, ale ani protiukrajinská, Trikolora je PROČESKÁ. Trikolora hájí zájmy našich občanů, Trikolora hájí české, moravské a slezské zájmy. A ty zdaleka nemusejí být vždy totožné s velmocenskými či obchodními zájmy Spojených států či velkých zemí Evropské unie.

Ukrajinská válka nezačala 24. února 2022 ve čtyři hodiny ráno, ale předcházelo jí mnoho dějů, které mají celou řadu viníků. U vědomí toho všeho musím konstatovat, že jsme svědky naprostého selhání českého politického i mediálního mainstreamu. To, co se děje na Ukrajině, je příliš vážná věc na to, abychom to posuzovali pouze pod zorným úhlem ukrajinské propagandy, jak to dělá hlavní proud české politiky i českých médií.

A jak říká kolega Petr Štěpánek, největší argumentační faul současnosti je, že každý, kdo není fanaticky proukrajinský, automaticky dostává nálepku, že je proruský. To je argumentační zločin. A ještě jednu věc potřeba dodat. Ani americká ani západoevropská média už nejsou tak jednostranná, jako ta česká.

Suma sumárum: Trikolora je proti dodávkám dalších zbraní, jejichž výsledkem nemůže být nic jiného než další tisíce mrtvých, Ukrajinců i Rusů, vojáků i civilistů. Tento konflikt nemá vojenské řešení. Preferujeme proto zastavení bojů, mírové rozhovory, konec nesmyslných ekonomických sankcí, které ostatně opravdu dodržujeme už jenom my, a návrat k normálnímu obchodování.

A ještě vzkaz všem našim gaučovým válečníkům: MÍR není sprosté slovo!

