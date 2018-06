Majerová Zahradníková (ODS): Děti chodí do školky stejně jako před reformou

Školky natiskly omluvenky a rodiče malých dětí vzali na vědomí, např. že "Po návratu dítěte do mateřské školy je nutná písemná omluvenka v omluvném listu s podpisem jednoho ze zákonných zástupců. Omluvný list je na jednotlivých třídách u třídních učitelek." Paráda.

Tohle jsme přece chtěli, že? Výsledek?

Dětí chodí do školky stejně jako před reformou 97 %. Kvůli 3 %, která nechodila dříve a nechodí nyní, je otravován život 97 % rodin předškoláčků. Dítě opravdu není majetek státu. Dítě patří do své rodiny - a není nejmenší důvod, proč by naše "povinné" vzdělávání mělo být desetileté plošně pro všechny. Nesouhlasila jsem s tímto šílenstvím tehdy a nesouhlasím s ním teď. A ve Sněmovně proti povinnému roku v mateřince budu bojovat i nadále!

