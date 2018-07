Majerová Zahradníková (ODS): Valachová udělala z dětsví vojnu

Paní exministryně Valachová udělala z dětsví vojnu. My jsme chtěli "povinný" poslední rok školky zrušit. Je nesmysl natahovat povinnou školní docházku plíživou formou na deset let.

Je nedůstojné chtít po rodičích malých dětí, aby psali svým ratolestem omluvenky. Bohužel, opozice proti rozumu je příliš silná. Ale já se nevzdám, budeme za maminky a děti bojovat dále - třeba až do konce volebního období, bude-li to potřeba. Zdravý rozum musí zvítězit nad socialistickou zapšklostí.

Zuzana Majerová Zahradníková ODS



autor: PV