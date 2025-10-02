Malá (ANO): Korupce a klientelismus, to je ODS pod vedením Petra Fialy

02.10.2025 12:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kauze IKEM.

Malá (ANO): Korupce a klientelismus, to je ODS pod vedením Petra Fialy
Foto: Hans Štembera
Popisek: Osvědčení pro Taťánu Malou

Korupce a klientelismus, to je ODS pod vedením Petra Fialy v kostce. Na kauze tunelování nemocnice IKEM jsou však hrozné dvě věci.

Zaprvé. Šéf ODS chtěl vytahovat peníze z nemocnice. Tedy peníze, které měly být určené na péči o lidi a na léčbu nemocných lidí.

Zadruhé. Celou dobu ho kryje jeho kumpán a ministr zdravotnictví z TOP09 Vlastimil Válek, který nenašel za týdny, co se o této kauze mluví, odvahu se k této věci vyjádřit.

Pojďte nám pomoct ukončit vládu Petra Fialy. Pojďte k volbám.

Mgr. Ing. Taťána Malá

  • ANO 2011
  • poslankyně
Článek obsahuje štítky

Malá , ANO

autor: PV

