Malá (ANO): Korupce a klientelismus, to je ODS pod vedením Petra Fialy

Korupce a klientelismus, to je ODS pod vedením Petra Fialy v kostce. Na kauze tunelování nemocnice IKEM jsou však hrozné dvě věci.
Zaprvé. Šéf ODS chtěl vytahovat peníze z nemocnice. Tedy peníze, které měly být určené na péči o lidi a na léčbu nemocných lidí.
Zadruhé. Celou dobu ho kryje jeho kumpán a ministr zdravotnictví z TOP09 Vlastimil Válek, který nenašel za týdny, co se o této kauze mluví, odvahu se k této věci vyjádřit.
Pojďte nám pomoct ukončit vládu Petra Fialy. Pojďte k volbám.
Mgr. Ing. Taťána Malá
autor: PV