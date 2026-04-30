Malá (ANO): Závažná selhání v systému ochrany dětí

30.04.2026 9:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k tragickému příběhu malé Viktorky.

Malá (ANO): Závažná selhání v systému ochrany dětí
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministryně spravedlnosti Taťána Malá

Hrůzostrašný příběh malé Viktorky je tragédií, ke které nemělo nikdy dojít. Informace zveřejněné v médiích ukazují na závažná selhání v systému ochrany dětí – ať už při práci orgánu sociálně právní ochrany dětí, při znaleckém posudku, nebo v samotném soudním rozhodování. Je naprosto nepřijatelné, aby dítě bylo svěřeno do péče osoby, u níž existovaly opakované a konkrétní signály o nezpůsobilosti péči zajistit.

Tato tragédie se mě hluboce dotkla a z pozice vládní zmocněnkyně pro lidská práva požaduji důkladné prošetření postupu soudu i znalkyně, stejně jako i dalších institucí, které do rozhodování vstupovaly.

Každé dítě má mít v Česku právo na bezpečí a ochranu. Pokud systém selže, musíme to umět pojmenovat, vyvodit odpovědnost a přijmout opatření, aby se podobná věc už nikdy neopakovala.

Oslovila jsem v této věci ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce, který mě ujistil, že již zadal prošetření této události odboru dohledu a garantoval mi, že bude v této věci postupovat naprosto nekompromisně, což je v tomto případě zcela na místě.

Mgr. Ing. Taťána Malá

  • ANO 2011
  • poslankyně
Malá , ANO

Tvrdíte, že ČTv a ČRo jsou rodinné stříbro. Kdy, prosím skutečně byly?

Ještě možná tak jejich archivy, ale jejich vysílání určitě ne: v letech 1940-1990 určitě ne, to byly jen hlásné trouby režimu nacistického a následně komunistického, v letech 1990-2000 byly jakž takž objektivní, ale od Televizního převratu jsou zase jen hlásné trouby toho, co chtějí hlásat redaktoři...

