Malá (ANO): Závažná selhání v systému ochrany dětí

Hrůzostrašný příběh malé Viktorky je tragédií, ke které nemělo nikdy dojít. Informace zveřejněné v médiích ukazují na závažná selhání v systému ochrany dětí – ať už při práci orgánu sociálně právní ochrany dětí, při znaleckém posudku, nebo v samotném soudním rozhodování. Je naprosto nepřijatelné, aby dítě bylo svěřeno do péče osoby, u níž existovaly opakované a konkrétní signály o nezpůsobilosti péči zajistit.
Tato tragédie se mě hluboce dotkla a z pozice vládní zmocněnkyně pro lidská práva požaduji důkladné prošetření postupu soudu i znalkyně, stejně jako i dalších institucí, které do rozhodování vstupovaly.
Každé dítě má mít v Česku právo na bezpečí a ochranu. Pokud systém selže, musíme to umět pojmenovat, vyvodit odpovědnost a přijmout opatření, aby se podobná věc už nikdy neopakovala.
Oslovila jsem v této věci ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce, který mě ujistil, že již zadal prošetření této události odboru dohledu a garantoval mi, že bude v této věci postupovat naprosto nekompromisně, což je v tomto případě zcela na místě.
Mgr. Ing. Taťána Malá
