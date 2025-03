Maláčová (SOCDEM): Řešením je „vídeňský recept bydlení“

Cílem je, aby stát měl do konce příštího volebního období k dispozici 100 tisíc dostupných státních bytů s regulovaným nájemným pro široké vrstvy obyvatel. SOCDEM ve čtvrtek na tiskové konferenci představila konkrétní plán, jak řešit bytovou krizi v České republice a zkritizovala vládní nečinnost.

„Trh s bydlením selhal. Mladí lidé nemají kde bydlet, střední třída se dostává do existenčních problémů a stovky tisíc domácností musí žádat o příspěvek na bydlení. Loni stát na příspěvcích na bydlení vyplatil 20 miliard korun. To je nepřijatelné,“ popsala neutěšenou situaci předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová.

„Nájem v Praze stojí v průměru 450 až 500 Kč za m², což znamená 20 až 30 tisíc korun měsíčně za běžný byt. Praha má zároveň více než 90 tisíc volných bytů, které se nevyužívají pro bydlení, zatímco mladé rodiny a senioři nemají kde bydlet. Krátkodobé pronájmy (Airbnb) tento problém ještě zhoršují,“ připomněla místopředsedkyně pražské SOCDEM Alžběta Kálalová.

Zatímco vláda Petra Fialy je ochotna investovat do zbrojení až 240 miliard korun ročně, na podporu dostupného bydlení jde pouhých sedm miliard korun. „Lidé potřebují střechu nad hlavou, ne výmluvy. Pokud stát dokáže najít stovky miliard na zbrojení, měl by najít i peníze na bydlení pro své občany. SOCDEM má plán – a dnes vám ho představujeme,“ řekl místopředseda SOCDEM Jiří Nedvěd.

SOCDEM má řešení. Je to „vídeňský recept bydlení“. Stát musí každý rok investovat 80 miliard korun, postavit nebo koupit během příští vlády 100 tisíc nových státních bytů a vytvořit tak robustní státní bytový fond. Proč vídeňská inspirace? Město už 120 let staví a spravuje vlastní byty s regulovaným nájemným v nichž žije přibližně polovina obyvatel. „Ve Vídni stojí nájem za třípokojový byt ve veřejném vlastnictví kolem 12 tisíc korun, v Praze za podobný dáte až 30 tisíc. A to se nebavíme o tom, že mají Rakušané dvojnásobné výplaty,“ uvedla Maláčová s tím, že i zásluhou dostupného bydlení je Vídeň jedním z nejlepších velkoměst k životu na světě.

Kde na to Česko vezme? Část výstavby je možné financovat úvěry od Evropské investiční banky, podobně jako dopravní stavby. Splácet se bude vybraným nájemným. Jako další zdroje financování chceme využít sektorové daně pro nadnárodní korporace a také stoprocentní daň za nákup bytu cizinci. A v neposlední řadě, postupně odbouráme dávky na bydlení právě poskytnutím státního bytu s regulovaným nájemným. Jen pro představu, vloni stát na dávkách na bydlení vyplatil přes 20 miliard.

„V Lipníku jsme postavili čtyři přízemní domky pro matky samoživitelky a seniory s nájmem 60 korun za m². Nájem za byt 2+kk je 3200 korun a za 1+kk 2400 korun. Projekt jsme financovali z obecního rozpočtu, půjček a částečně z dotací. Dokázali jsme to i s ročním rozpočtem obce jen 5 milionů korun. Pokud to zvládne malá obec, stát to zvládne také,“ představila úspěšný projekt dostupného bydlení ve své obci starostka Lipníku Ingrid Podroužková.

Bývalý poslanec a starosta Náchoda Jan Birke na tiskové konference připomněl i zákon o veřejně prospěšných bytových společnostech, který sociální demokracie navrhovala v minulém volebním období. „Náš cíl byl jasný – vytvořit alternativu k hypotékám, aby obce by mohly zakládat bytová společenství, která by získala úvěr na stavbu bytů. Nájemníci by z nájmů spláceli úvěr a po 20 letech by se mohli stát vlastníky bytu. To by snížilo náklady na bydlení až o 30 %. Inspiraci jsme čerpali z Rakouska, Francie a Velké Británie – tam podobné modely fungují,“ řekl Birke.

„Pokud můžeme každý rok dát 240 miliard na zbraně, můžeme investovat 80 miliard do bydlení pro lidi. SOCDEM má plán, jak to udělat – a je načase, aby stát začal jednat,“ uzavřela Maláčová.

