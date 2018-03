Malina (ČSSD): SPD dala zelenou velké koalici

Pro vstup do velké koalice s CDU hlasovalo 66 % členů SPD. Německým sociálním demokratům se podařilo prosadit důležité programové priority, jako je zvýšení garantované výše důchodů, 3 mld. eur na podporu sociálního bydlení, nižší platby zaměstnanců na zdravotní pojištění či snazší přechod z částečného na plný úvazek.

Cesta k velké koalici nebyla snadná. Někdejší předseda SPD Martin Schulz po volbách prohlásil, že se SPD po rekordně nízkém volebním výsledku přesune do opozice. Následný krach vyjednávání mezi CDU, FDP a Zelenými představil před SPD velkou výzvu. Jít do koalice s CDU, která stranu dlouhodobě oslabila nebo jít do opozice a poslat tak Německo na neprobádanou cestu, menšinovou vládu či předčasné volby naši sousedé ještě nezažili. SPD se rozhodla na mimořádném sjezdu v Bonnu těsnou většinou pro vyjednávání s CDU s tím, že konečné slovo budou mít všichni členové ve stranickém referendu.

Martin Schulz absolvoval názorový veletoč, z původního odpůrce velké koalice, který se snažil zabránit vyjednávání o velké koalici, se stal jejím propagátorem. Přišel tak o podporovatele z řady mladých SPD. Kevin Kuhnert, předseda německých mladých sociálních demokratů Jusos, byl hlavním odpůrcem velké koalice. Vedení SPD se však podařilo přesvědčit členy o vstupu do velké koalice. SPD prosadila jak program, tak získala významné vládní posty. Rozdělení křesel nelze charakterizovat jinak než jako výhru SPD. Sociální demokraté získali vedení ministerstva financí, zahraničí, práce a sociálních věcí, spravedlnosti, životního prostředí a ministerstvo pro rodinu, ženy, mládež a seniory. Padl tak argument, že velká koalice je Schulzovým mocenským zájmem. 66% podpora velké koalice neznačí sňatek z lásky, ale sňatek z rozumu.

SPD bude muset bojovat o svůj charakter, zachovala se však státnicky. Velká koalice ji pravděpodobně oslabovala, pro předvolební debaty mezi Schulzem a Merkelovou bylo charakteristické to, že rozdíly mezi oběma stranami se stírají, přitom rozdíly zde jsou. Podaří se pravděpodobné budoucí předsedkyni SPD Andree Nahles představovat důstojnou alternativu CDU-CSU a dalším stranám? Předpokládá se, že Andrea Nahles, někdejší ministryně práce a sociálních věcí osobně neusedne do vládních lavic a bude tak mít tak větší prostor vymezit se ve spolkovém sněmu jak proti CDU-CSU, tak proti populistické AfD, která se podle některých volebních průzkumů dostala před SPD. První vlaštovkou je návrh SPD z minulého týdne, který chce zrušit paragraf trestního řádu, jenž trestá reklamu na potratové služby, téma které jistě vzbudí odezvu mezi katolickými kruhy v CDU-CSU. Nedořešenou je také otázka dvoutřídního systému zdravotního pojištění. To se do koaliční smlouvy nepodařilo SPD prosadit, a tak budou následovat debaty s CDU ve vládní komisi. Hodnotové souboje se dají vést i při účasti ve vládě a ještě má německá SPD dobrou perspektivu, že se jí podaří realizovat řadu priorit ze svého programu.