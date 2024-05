Malý (Trikolora): Chcete v ČR chalífát?

reklama

Stačí se podívat na Paříž a jiná města ve Francii, Švédsku, Dánsku. Čtvrtě ovládané migranty natolik, že se do nich policie neodváží vstoupit ani za bílého dne. Domorodé obyvatelstvo se z bezpečnostních důvodů vystěhovalo.



Argumentace že to je tam, ne u nás neobstojí. Jednak už i u nás je třeba v Praze rizikové nejen Václavské náměstí, ale ještě nedávno poklidný Karlín, který je fakticky v centru a migranti, kteří „uprchli“ před válkou mají dostatek peněz na nákup nemovitostí v něm.



U nás to zatím není takové jako v západních zemích Evropy, ale to se zřejmě brzo změní díky „migračnímu paktu“. Naše vláda se prý alibisticky při hlasování zdrží, namísto aby ostře vystoupila proti. V Evropě je již tolik migrantů, že je v té staré podobě ztracena. Není cesta zpět a hrozba občanské války se den ze dne zvětšuje.



Nad Evropou se stahují mračna, já se toho nejhoršího doufám nedožiji, ale lituji naše děti a vnuky. Trikolora je pronárodní a protiunijní strana. Díky společné kandidátce s SPD nehrozí, že váš hlas propadne. Pokud vás štve současná vláda a EU, žádám vás o váš hlas v Eurovolbách a o kroužek pro naši kandidátku, Zuzanu Majerovou. Nedejte prosím na mediální nálepky.



Kdo si mě pamatuje z Federálního shromáždění ví, že jsem se vždy pral za správné věci. Politikou jsem nezbohatl, ale s koncem federace jsem s ní skončil, znechucen metodami a praktikami politiky. Zůstal jsem stejně zásadový dodnes a pokud bych nevěřil našim „třem pilířům“, v Trikoloře bych nebyl. Ještě jednou vás žádám o hlas pro „naši Zuzanu“. Tohle totiž hrozí i u nás:



Z Německa chtějí chalífát. Gangsta pop-islamisté jsou dosud nepoznaná hrozba (idnes.cz)



Konec chalífátu v roce 1924 způsobil, že muslimové byli okradeni o svobodu. Muslimský svět je nyní rozdělen na slabé jednotlivé státy, výsledkem čehož jsou různé katastrofy, jako je genocida v Palestině. Jediným možným způsobem nápravy je znovu obnovit chalífát...



Takový výklad dějin zaznívá ve videích islamistické iniciativy Muslim Interaktiv. A nejen v nich. „Chalífát je řešením,“ skandovali přívrženci skupiny na víkendovém propalestinském shromáždění, které pobouřilo Německo. Řada německých politiků ho odsoudila jako teroristickou propagandu.



Šok vyjádřila i německá média. „Enormně nebezpečný potenciál „pop-islamistů,“ zní například titulek komentáře německého deníku Die Welt. Podle jeho autora Jörna Lauterbacha je skupina riziková svou schopností působit stylověji a atraktivněji než jiné islamistické organizace. Muslim Interaktiv podle něj účinně využívá sociální platformy, jako je Instagram či TikTok, a chlubí se západními symboly statusu, zatímco šíří tvrdé islamistické názory.



Mládež lákají na rapovou stylizaci



„Ti, kteří dosáhli zjevných úspěchů ve skutečném světě a opustili zadní místnosti mešit, pravděpodobně rychle porostou. A stanou se pro napadenou společnost nebezpečnějšími, než kdy byly jednotlivé útoky,“ myslí si komentátor.



Za pop-islamisty začala skupinu s odkazem na pozorovatele z řad bezpečnostních složek nazývat německá média v souvislosti s vystupováním jejích členů na veřejnosti. Jsou fyzicky zdatní, nosí mikiny s kapucí, řídí sportovní auta: jejich stylizace výrazně reflektuje populární hip-hop kulturu. Německá tajná služba Spolkový úřad pro ochranu ústavy varuje, že skupině se daří oslovovat zvláště mladé lidi.

Michal Malý Trikolora



„Lovce Rusů semlel vlastní způsob práce". Redaktor Hynek v ČT odstaven Malý (Trikolora): Teraza Hyťhová (SPD/Trikolora/PRO) a její veletoč Malý (Trikolora): Váš hlas SPD ani Trikoloře u letošních voleb nepropadne

Článek byl převzat z Profilu Michal Malý

