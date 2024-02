Malý (Trikolora): Dva mladiství dostali v Británii od soudu doživotní tresty. Je to příliš?

S ohledem na to, že jde o mladistvé, je to pro nás neobvyklý a velmi tvrdý trest přes brutální vraždu, kterou spáchali a další plánovali. Zákony v ČR stanoví nižší tresty pro mladistvé, v Británii je to však podstatně jinak.

Osobně si myslím, že je ale většina mladistvých pachatelů schopna uvědomovat závažnost své trestné činnosti, jen nemají vyzrálou vlastní odpovědnost.Otázkou zůstává, zda výše trestu nebyla ovlivněna tím, že obětí se stala transgender dívka, a to, že se značná část společnosti dívá na transgender osoby nepříliš pozitivně, což je mimo jiné vyvoláno i tím, jak transgender ženy, které se narodily jako muži, v sportovních kláních porážejí své ženské soupeřky (což osobně považuji za nefér). Ale to je na samostatné téma.

Ale k tématu: V Británii je trestní odpovědnost od deseti let. Británie přistupuje k vraždám, páchaným mladistvými stejně dlouhodobě. Jednašedesátiletou učitelku ubodal v dubnu 2014 přímo při vyučování v Leedsu ve Velké Británii patnáctiletý vrah. Využil okamžiku, kdy se skláněla nad spolužačkou, a několikrát ji bodl kuchyňským nožem do zad a do krku před zraky třiceti dětí ze třídy. Začátkem listopadu poslal soud nezletilého vraha do vězení na doživotí. Jako důvod uvedl, že chtěl jít do vězení, aby se o sebe nemusel starat.

S ohledem na stav společnosti, snahy o bagatelizaci poslání rodiny a rodinné výchovy, na všudypřítomný stres, který se v rodinách i mimo ně logicky přenáší na dospívající a má na ně negativní vliv, roste (nejen) mezi mladistvými agresivita a narůstá násilná trestná činnost. Podle mého názoru se blíží doba, kdy bude třeba téma trestů pro mladistvé přehodnotit, nebo k nim alespoň otevřít diskusi.

Tresty ale neodstraní příčinu. Tresty nejsou výchovné, ale odstrašující, jenže pachatele od trestné činnosti nijak neodrazují. Většina totiž o tom, že budou dopadeni a potrestáni, absolutně nepřemýšlí, a pokud ano, pak žijí v přesvědčení, že vypátráni a potrestáni nebudou. Často diskutovanou otázkou je také to, zda vězení člověka „polepší“, nebo zda tam pochytí ještě více negativního.

Podstata problému dnešního světa je v způsobu života, jaký žijeme, v prostředí, ve společnosti jako celku. Ti, co ovládají planetu prostřednictvím politiků, mediokracie, bank a zbrojařů, naši společnost rozdělují na dva nesmiřitelné tábory, aby ji mohli lépe ovládat. Rodiče nemají na výchovu čas, ponechávají ji na škole, ale tam dochází k masírce mladé generace, a nikoliv k vyvážené nezaujaté výchově a výuce.

Rodiče mají vychovávat, škola učit. Ale i s tím učením to jde od deseti k pěti, snižují se požadavky, ruší se známky, upravují se osnovy tak, aby učivo nebylo příliš „náročné“ a dospívající generaci příliš „nezatěžovalo“. To je cesta do pekel, protože rodina a vzdělanost populace je základem státu a jeho prosperity. Pokud by se obyvatelům například Afriky dostávalo kvalitnějšího vzdělání, byl by na tom tento kontinent mnohem lépe.

Stavu populace rozhodně neprospívá to, co se v současné době děje po celém Světě. Krize, řinčení zbraněmi, války, pronásledování za názory, strašení nepřítelem, který je nejprve vytvořen minimálně proto, aby byl označen za viníka například energetické krize, a byla tak na něj odvedena pozornost od podstatnějších věcí.

Zpřísnění trestů pro mladistvé je možná brzy na pořadu dne, ale danou problematiku nevyřeší, jakkoli si můžeme myslet, že u těch dvou mladistvých Britů je trest zasloužený. Je třeba řešit příčinu, prevenci. Jedinou cestou podle mého názoru je zkvalitnění výchovy v rodině a výuky ve škole, ale zejména celkové ozdravění společnosti, opuštění stávajících globalistických cest, Green Dealu, vymýšlení desítek pohlaví a spousty dalších nesmyslů, a zejména válečného štvaní a vyvolávání válek.

Mám ale obavu, že vše došlo tak daleko, že je to již nerealizovatelné. Co si o tom myslíte vy? Budu rád za diskusi pod článkem.

(zdroj: novinky.cz)

