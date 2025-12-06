Malý (Trikolora): Za poctivost ke straně a voličům vyhazov paní Majerová?

Není to pravda, nejde o žádné zneuznané jedince, ale členy strany, kteří roky marně požadovali kontrolu financí, a tak se nakonec místopředseda strany Petr Levíček rozhodl po vyčerpání všech vnitrostranických procesů k podání trestního oznámení. S ohledem na to, že byl v té době místopředsedou strany, těžko jej lze podezírat, že se cítil zneuznaný.
Pan 1. místopředseda Štěpánek operuje tím, že byla provedena kontrola, která nic závadného neshledala. Kontrolu (dle jeho slov) provedli pověření lidé, ke kterým má vedení důvěru, tedy lidé transparentně loajální s vedením. Kontrolu neprovedli lidé, kteří by byli zkušenými účetními nebo daňaři. Kontrola byla provedena pouze za rok 2024 a nikoli od roku 2021, kdy se utrácely za rok desítky milionů.
Taková kontrola je k ničemu. Je to, jako byste řekli manželce že moc a zbytečně utrácí a ona zkontrolovala účet s konstatováním, že je vše v pořádku. S ohledem na uvedené jsem se rozhodl napsat, co dnešnímu stavu předcházelo i proto, že paní Majerová prostřednictvím medií uvádí nepravdivá tvrzení a ve straně začalo vylučování těch, kteří podpořili trestní oznámení.
Michal Malý
Zhruba tři roky se někteří členové strany Trikolora oprávněně dožadovali u vedení transparentnosti financování strany a zejména informace, zda jsou výdaje strany oprávněné, smysluplné se zásadou péče řádného hospodáře. Požadavky byly vzneseny na interním fóru strany, které nechala předsedkyně Majerová založit pro komunikaci se členskou základnou, ale následně se z něj odhlásila a se členy komunikovat přestala.
Na naše požadavky, aby vedení členům sdělilo, zač utrácí nemalé peněžní prostředky nám pan 1. místopředseda Petr Štěpánek arogantně, jak je jeho zvykem sdělil, že členům strany do toho nic není.
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Neveřejné žádosti členů o transparentní financování pokračovaly, nejvíce jich bylo od členů KO Praha a následně i od místopředsedy strany Petra Levíčka. Reakce na naše požadavky rychle přišla v obvyklém stylu Trikolory. KO Praha, kterou jako předseda vedl JUDr. Václav Musílek, v komunálních volbách snad nejúspěšnější a nejpracovitější KO s nejvyšším počtem členů byla zrušena na základě pomluv (ZDE), který tvrdil, že Praha nepracuje a stěžoval si, že se odmítá účastnit na jím navštěvovaných tryznách.
Přitom tento Josef Sláma, byl roky zatížený exekucemi a je členem vedení strany, přestože o jeho dluzích předsedkyně věděla. Před minulým celorepublikovým sněmem většinu exekucí pana Slámy kdosi náhle uhradil, přestože pan Sláma nikde nepracuje, údajně se kdesi skrývá mimo trvalé bydliště a všude platí v hotovosti. Na akce se nechá vozit luxusním Mercedesem nebo BMW a téměř vždy jej doprovází ochranka. Kdo a proč mu to platí?
Jeho osoba rozhodně image strany neprospívá, ale na druhou stranu vypovídá o jejím vedení.
Volební sněm Prahy byl opakovaně a zcela bezdůvodně odkládán. A když k němu konečně došlo, pan Sláma na něj dopravil všechny „své“ lidi a jako protikandidáta proti Musílkovi vedení Trikolory nastrčilo ředitele kanceláře strany a dosavadního 1. místopředsedu Martina Gebauera, který ve funkci 1 místopředsedy KO do té doby nedělal nic. Majerová se Štěpánkem začali od předsednického stolu řídit a neúnosně ovlivňovat sněm, jako by nešlo o sněm Prahy, ale sněm republikový s tím, že byl vysloven zákaz nahrávání jeho průběhu.
Způsob jednání vedení, kterým požadovalo zákaz nahrávání se však zaznamenat podařilo a je plně vypovídající o jednání vedení strany a je stále k dispozici.
I přes tuto formu nátlaku vedení byl Václav Musílek sněmem zvolen pražským předsedou, což následně vedení odmítlo uznat, a to navzdory skutečnosti, že sněm je vrcholný orgán a výsledek jeho hlasování dle stanov nemůže nikdo měnit.
Praha, a následně i Brno v průběhu tří let požadovaly transparentní financování a jeho kontrolu, a tak byly vedení trnem v oku. Postupně byly vyčerpány všechny vnitrostranické procesy, včetně stížnosti rozhodčí komisi, která doporučila Kontrolní komisi kontrolu provést. Tuto kontrolu však její předseda Papež svévolně odmítl. Dostupné a veřejně přístupné dokumenty, jako Výroční zprávy, uzávěrky a rozpočty vykazují rozdíly, navíc zejména v roce 2021 po odchodu V. Klause mladšího, došlo k dramatickému navýšení výdajů, kdy strana utratila desítky milionů
Byly hrazeny například zcela nesmyslné články bezvýznamných členů strany v Parlamentních listech, údajně za neobvykle vysoké ceny. Tato tendence nakládání s finančními prostředky pokračovala v dalších letech, přestože finance ubývaly. S ohledem na to, že veškeré pokusy o zjištění reálného stavu a nápravu v hospodaření strany zůstaly bezvýsledné, podal místopředseda strany Petr Levíček ve věci trestní oznámení. Tedy po dlouholetém marném vnitrostranickém boji, volil poslední, jedinou možnost, navíc povinnost, danou mu zákonem.
Reakce strany? Strana svého místopředsedu, Petra Levíčka, vyloučila s odůvodněním, že stranu poškodil. Je však zřejmé, že ji opakovaným odmítáním kontroly poškodilo samo vedení strany.. Na jaře letošního roku několik z nás oslovili novináři a z jejich dotazů bylo zřejmé, že jsou v oblasti financí strany velmi dobře informováni a požadovali od nás informace.
Václav Musílek v mediích připustil, že jsou ve věci financí dohady, ale že se věc řeší a že věří, že se vše zdárně vyřeší. Za toto smírné a ve prospěch Trikolory vyznívající prohlášení bylo Václavu Musílkovi pozastaveno členství! To jsou prostě diktátorské praktiky vedení, opírajícího se o „demokratickou“ volbu poslušných a vedením zřejmě klientelisticky prosazených předsedů krajů.
Já jsem se do voleb zdržel jakýchkoli zásadnějších komentářů. Po lžích paní předsedkyněMajerové, kdy zcela nepravdivě v mediích tvrdila, že většina výdajů strany šla na mzdy, volební kampaň a že veškeré výdaje včetně rozpočtů a uzávěrek byly schváleny předsednictvem mi ale došla trpělivost, jejíž míra lhaním paní předsedkyně v mediích přetekla. Podrobně jsem se k tomu vyjádřil v předchozím článku ZDE.
Volby smějí být ze zákona financovány pouze z volebního účtu, mzdy a odměny zase ze mzdového účtu a ne z jakéhokoli jiného. Tak se podívejme společně na ty výdaje dle transparentního účtu, kde jsou ale ve srovnání s urávěrkami a audity rozdíly a ne malé:
2024: výdaje celkem: -2 351 000,00 CZK
provozní: 2 242 000,-
mzdový: 51 000,-
volební: 55 000,-
Volby pouze do Senátu a Evropského parlamentu, ten ale hradila SPD. Viz transparentní účet ZDE. Tedy Trikolora utratila mimo mzdy a volby cca 200 tisíc měsíčně? Zač, když kancelář s energiemi a účetní stály kolem 50 tisíc? Takže v rozporu s tvrzením paní Majerové, že většina šla na mzdy a volby na ně šlo pouze 4,7%!
2023: výdaje celkem: -2 960 100,00 CZK
provozní: 2 650 100,-
mzdový: 310 000,-
volební: 0,-
Nebyly žádné volby, zač jsou ty výdaje? Zač bylo po odečtení provozu kanceláře a mezd utraceno přes jeden a půl milionu? Opět dle uzávěrky v rozporu s tvrzením paní Majerové, že většina šla na mzdy a volby na ně šlo pouze 10,4%!
2022 výdaje celkem 12 264 000,-
výdaje za období 07-12/22:
mzdový 172 000,-
volební Senát 1 217 000,-
volby do zastupitelstev obcí: 1 895 211,-
provozní:
za období: 10-12/ 2022 1 420 000,-
za období: 18.7. - 31.12. 2022 vylo odesláno na provozní 3 680 000,- za 4,5 měsíce, tedy 818 000,- měs.!! nač? Dle závěrečné zprávy byly celkové výdaje strany za rok 2022 12 264 000,-. Za celý rok strana utratila mimo mzdy a volby z provozního účtu 8 980 000,- ale v přehledu chybí období 1.1.2022 – 17.7.22. V roce 2022 se údajně nakupovaly nesmyslné články za přemrštěné ceny od PL. Volby byly pouze do Senátu a do zastupitelstev obcí - kampaň ale hradila SPD. Zač tedy strana utrácela v průměru 800 tisíc měsíčně? Opět dle uzávěrky v rozporu s tvrzením paní Majerové, že většina šla na mzdy a volby na ně šlo pouze 16,9%!
Další rozpor: dle transparentního účtu odešlo na mzdový 172 000,-, ale v závěrečné zprávě je uvedeno 363 000,-. Výroční zpráva uvádí že za volby do Senátu bylo vydáno 1 895 210,-, ale transparentní účet uvádí 1 217 000,-. Dále je zde uvedeno že ostatní služby bylo vydáno 10 410 000,- ! Strana utratila mimo volební a mzdový účet provozní náklady v průměru za 867 tisíc měsíčně? Zač? Vše je dohledatelné ve výročních závěrečných zprávách ZDE.
2021 výroční zpráva za rok 2021, podepsaná Zuzanou Majerovou uvádí toto, sedněte si raději: Výnosy celkem 47 510 000,- Kč., naklady celkem: 38 794 000,- , ostatní služby (?) 29 976 000,- Kč, nákupy a nakupované služby 33 242 000,-. Takže dle prohlášení předsedkyně po odpočtu 6,6 milionu Trikolora utratila podle Majerové 31,994 mil./rok, tedy 2,666 mil./měs. na provoz strany? Pokud ale těch 6,6 mil. odešlo až v roce 2022, strana v roce 2021 utratila dokonce 38 794 000,- ?
Co je podivné: V transparentním účtu bylo převedeno na volební účet 1 217 000,-. Volby se nesmí hradit z jiného než volebního účtu. Přitom v závěrečné zprávě je uvedeno, že na volby bylo vydáno 3 691 000,-
Paní Majerová tvrdí, že všichni z předsednictva ví všechno a vše odsouhlasili. Tak by to muselo být v zápisech z předsednictva, ve kterých ale nic takového není. Takže nic odsouhlaseno nebylo - rozpočty, uzávěrky, mzdy, výdaje? Co tedy ta slavná komise, kterou se Petr Štěpánek ohání kontrolovala? Nejsou dostupné ani rozpočty, jediný, který se mi podařilo získat je za rok 2025.
Tento rozpočet plánuje příjmy 520 000,- Kč a výdaje 398 584,- Kč. Nicméně, pokud se podíváme na transparentní účet za období 1.1.2025 ke dnešku, tedy k 5.12.2025, pak z něj odešlo na výdaje 855 022,- Kč. Tedy došlo k zásadnímu překročení rozpočtu, což je v rozporu s péčí řádného hospodáře. To, že se každý rok od roku 2021 včetně urácelo více, než byly příjmy bylo porušením péče řádného hospodáře, což bylo hlavním bodem původního trestního oznámení.
Další záhadou je, z čeho a jak byly placeni zaměstnanci, když dle uzávěrek a auditů šlo na mzdy minumum a smí být hrazeny pouze ze mzdového účtu. To znamená, že byli vypláceni na základě nějakých faktur za něco? Tedy byl stát šizen za odvody? Takový malý Švarc systém? Kam zmizely miliony z účtu za roky 2021 a 2. Není to celé podivné? Nemo máte snad pocit, že je vše v pořádku?
Petr Štěpánek si poplakal na Facebooku Trikolory (ZDE), že media neotiskla jeho informaci o kontrole účetnictví. Zapomněl ale uvést to podstatné: Kontrolu prováděli účetní laici a navíc ti, jak Štěpánek uvádí, ke kterým má vedení důvěru. Rozuměj: ti nejvěrnější z věrných. A tak se ptám – měla kontrola k dispozici originální výpisy ze všech účtů? Tedy z transparentního, provozního, mzdového a volebního? Měla k dispozici originály faktur, kontrolovala, zda byly objednány kompetentní osobou, schváleny předsednictvem? Ale na to Petr nemá čas, protože bojuje s ČT.
Pikantní pak je, když na celorepublikové směmu strany, se zdůvodněním, že je chudý živnostník, prodává své CD a knížky a následně, v době volební kampaně odjede na dovču do Dubaje. Inu, to je náš Péťa, 1. místopředseda strany, podomní obchodník.
Kontrolovala komise, zda proti fakturám došlo k plnění? Kontrolovala, zda výdaje byly v souladu s péčí řádného hospodáře? Byl zkontrolován pouze rok 2004, kdy byla strana bez peněz, ale nebyla provedena kontrola let 2021 – 22, kdy byly výdaje enormní, nebyl zkontrolován ani rok 2023. Proč by měli tedy novináři o této pseudokontrole psát, když řádnou účetní kontrolou nebyla? Fér by bylo, kdyby pak Štěpánek požádal o řádnou kontrolu Úřad pro dohled nad politickými stranami. To by ale byl zřejmě výsledek kontroly jiný.
Proto jsem oslovil PČR a požádal o možnost vypovídat a připojit se k TO Petra Levíčka. Učinil jsem tak neveřejně a s načasováním, aby k výpovědi došlo až po volbách a tedy, abych nemohl, byť nechtěně jakkoli poškodit snahu paní Majerové dostat se do Sněmovny. Přesto jsem obviněn, že jsem stranu poškodil ve volební kampani.
S ohledem na to, že v mědiích paní Majerová tvrdila že většina výdajů šla na mzdy a volby, tak si níže dovoluji z veřejně přístupných zdrojů, jakými jsou výroční zprávy, uzávěrky, audit a další dokumenty předložit důkazy a jejím lhaní. Odkazy najdete ZDE.
Společně s Václavem Musílkem a Petrem Levíčkem jsme chtěli, aby došlo k nápravě stavu. Odměnou za to, že jsme nechtěli lhát voličům a trvali jsme na kontrole účetnictví je vylučování ze strany pro údajné poškozování strany. Stranu přitom ale poškozují ti, kteří roky tají, zač utrácejí a k tomu navíc v mediích lžou, nikoli ti, co na tento stav poukáží.
Michal Malý, zatím ještě člen strany
Článek byl převzat z Profilu Michal Malý
autor: PV