Marek Rojíček: Údaj o náboženském vyznání je dobrovolný

Děkuji za slovo, pane předsedající. Děkuji za ta vystoupení, která si myslím, že byla velmi věcná. Já se pokusím reagovat zejména na to, co zmínil pan poslanec Luzar, kterému v podstatě chybějí v tom návrhu některá důležitá data. Já musím říct, že podstatná část toho, co on zmínil nebo velká část toho, co zmínil, nechybí, protože to jsou právě ta data, která budou natažena z administrativních zdrojů. To se týká samozřejmě pohlaví, občanství, případně toho registrovaného partnerství. Co se týká ekonomické aktivity, ano, tady je pravda, že my se ptáme na hlavní ekonomickou aktivitu. Pokud ten člověk má více - a samozřejmě ten člověk může mít pět potenciálně zaměstnání - je otázka, jestli je to vůbec schůdné a jestli by to nebyla příliš nadměrná zátěž na občany, vyplňování takto rozsáhlých dat.

Co se týká zaměstnání, budeme samozřejmě zjišťovat i povolání, profese, které se ten člověk věnuje. Dojížďku do zaměstnání tam máme, protože jsme si vědomi, že je vysoká poptávka po těchto datech. Pouze vlastně vypadla doba dojížďky. Čili my tam máme způsob vlastně dojížďky, frekvenci dojížďky a vlastně dopravní prostředek, případně jejich možnou kombinaci, a vychází to ze zkušenosti z minulých sčítání, kdy je pro ty občany vlastně poměrně jakoby obtížné tu dobu v podstatě určit. A domníváme se, že je možné kombinací těch údajů, které tam budou, získat relevantní údaje. Já musím ještě připomenout, že samozřejmě ten návrh zákona prošel meziresortním připomínkovým řízením, řada těch otázek, které samozřejmě napadají i vás, padla v návrzích jednotlivých resortů a my jsme se se všemi vlastně vypořádali. To znamená všechno jsme si víceméně s nimi vysvětlili a ty připomínky byly vypořádány velmi poctivě a velmi řádně. Takže musím říct, že spousta těch návrhů už prošla velmi důkladnou debatou.

Co se týká např. toho přístupu k internetu, tak to je věc, kde víme, že ten požadavek byl, ale my se domníváme, že tyto údaje lze dneska zjistit z jiných zdrojů. Jednak samozřejmě máme různá data přes providery a jednak se samozřejmě ptáme lidí ve výběrových šetřeních. Máme výběrové šetření na informační technologie a z tohoto šetření vlastně ta data máme. Domníváme se, že není nutné v dnešní době zatěžovat těmito otázkami všechny občany. Vlastně ta minimalizace zátěže, to považujeme za jeden z velmi důležitých principů celého zákona, protože je potřeba vzít v potaz, že lidé dneska jsou stále méně ochotni vyplňovat a poskytovat nějaké údaje státu. Proto chceme být maximálně vstřícní a ty údaje, které lze zjistit buď z databází administrativních zdrojů nebo výběrovým zjišťováním, tak se snažíme po lidech nechtít.

Co se týká náboženské víry, ano, je to pravda, ten údaj vypadl. Po zkušenostech z minulého sčítání vlastně to proběhlo poměrně důkladnou debatou i s různými církvemi atd. Nakonec jsme dospěli k tomu, že legislativní požadavek na to není a že ta otázka nebo ta vypovídací schopnost v průběhu minulých sčítání výrazně klesala. Od počátku 90. let nebo na počátku 90. let byla vysoká míra lidí, kteří deklarovali náboženské vyznání, v minulém sčítání 45 % lidí nevyplnilo tuto otázku. To znamená co si o těch lidech můžeme myslet - jsou bez vyznání nebo jaké mají vyznání? Je to dobrovolná otázka, je to velmi subjektivní pocit. Takže my se snažíme vyhýbat se vlastně subjektivním otázkám. Jediná subjektivní otázka, která tam vlastně je, je národnost a ta je potřebná, protože jednak jsou na ni legislativní požadavky a dává smysl, ale musím říct, že otázku náboženské víry jsme v tom návrhu vypustili.

Potom jenom krátce. Děkuji tedy za pochvalná slova pana poslance Profanta. Jak říkal, navštívil nás. My jsme samozřejmě otevřeni komukoli vysvětlit cokoli, co budete potřebovat. Chceme, aby samozřejmě celý ten proces byl maximálně transparentní. Děkuji vám.

