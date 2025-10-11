Vyrazila do Maďarska mlátil nácky, europarlament ji nevydal. Ivan David a další novinky z Bruselu

Pane poslanče, týden byl opět bohatý na události a to i v Evropském parlamentu. Co vás zaujalo tentokrát?
Asi nejdiskutovanější byly dva pokusy o odvolání vedoucích představitelů Evropské komise včetně von der Leyenové. První z iniciativy frakce „patriotů“, druhá z iniciativy frakce „Levice“. V pondělí proběhla bouřlivá diskuze, do které byl připuštěn jen jeden zástupce z každé frakce. Zatímco „patrioti,“ „suverenisté“ a část konzervativců kritizovali komisi hlavně za hospodářské důsledky Green Dealu, podporu imigrace a militarizaci, „Levice“ vyčítala von der Leyenové hlavně rostoucí nezaměstnanost a chudnutí občanů unie, a ignorování genocidy v Gaze, ačkoli Leyenová ji ve svém projevu „ke stavu unie“ konstatovala, Zelení a socialisté jí pak vyčítali nedostatečné prosazování Green Dealu. Spokojen s komisí není ve skutečnosti nikdo, ale von der Leyenovou podpořil předseda unijních „lidovců“, liberálové z frakce „Renew“, socialisté a část konzervativců.
Myslím, že zájemci o politiku v EU by mohlo stát za to vidět celou rozpravu na záznamu.
Ve čtvrtek se pak o obou návrzích hlasovalo. Pro návrh „patriotů“ hlasovalo 179 poslanců, proti bylo 378 včetně dvou třetin poslanců Levice. Pro návrh Levice bylo 133 poslanců, proti 383, 78 se zdrželo, včetně skoro všech „patriotů“. My v Evropě suverénních národů jsme hlasovali pro oba návrhy.
Von der Leyenovou, jejímuž projevu tleskali všichni komisaři, tedy podržely frakce Lidovců včetně TOP 09 a STAN a lidovec Zdechovský, „socialisté“, Renew a také Zelení včetně Gregorové.
Von der Leyenová ve svém projevu varovala, že si nelze zahrávat se stabilitou komise v době, kdy je svět nejistý a rozkolísaný, ale pochopitelně nepřiznala, že za nepříznivou situaci je odpovědná z velké části právě ona a její komise, a to jednak tím, co dělá, jednak tím, co nedělá.
Odvolání komise by bývalo bylo mohlo zpomalit úpadek EU, komise ho urychluje.
Současně komise řešila neobvyklé množství žádostí k vydání europoslanců k soudnímu stíhání.
Z těch několika případů bych uvedl aspoň dva typické.
Prvním je žádost o vydání Pétera Magyara, vůdce opozice proti Orbánovi, pro jeho prohlášení na veřejném shromáždění, že Orbán je „obyčejný zloděj“, což ničím nedoložil. Vydán nebyl, tažení proti Orbánovi má v Evropském parlamentu velkou podporu.
Druhý případ byl ještě zajímavější, šlo o vydání Ilarie Salis, italské učitelky, která byla zatčena před dvěma lety v Maďarsku, když se tato dnes europoslankyně vydala se skupinou zejména německých členů Antify do Maďarska, kde maskovaní napadli shromáždění příznivců nacionalistické pravice kovovými a gumovými obušky, ostrým předmětem a také kladivem a způsobili jim vážná zranění (např. kladivem do hlavy a ostrým předmětem do obličeje). Na základě tohoto činu byla právě dříve neznámá italská učitelka základní školy Ilaria Salis zvolena. Tímto surovým násilím získala sympatie mladých italských voličů. Pro její vydání v tajném hlasování bylo 305, proti 306 hlasů. Její nevydání vyvolalo v sále obrovské nadšení ve frakci Levice, u „Socialistů“ a Zelených. Hlasování bylo tajné.
To znamená, že Levice, Zelení včetně Pirátů, a „socialisté“ schvalují násilí jako prostředek politického boje, a násilníci získávají popularitu u mladé generace a mohou být odměněni zvolením do parlamentu.
Ještě podotýkám, že návrh na zbavení imunity Magyara i Salis byl v předloženém textu formulován s doporučením, aby nebyli zbaveni imunity, v ostatních případech byl návrh, aby byli zbaveni.
Před lety byla zvolena do Evropského parlamentu a působila ve frakci Levice, než byla zvolena do Bundestagu Carola Rackete za zásluhy při dovozu imigrantů do Evropy.
Také neprošel návrh na prodloužení výjimky pro těžká vozidla doposud nesplňující emisní předpisy.
Podporu nezískala petice žádající zmírnění ochrany přemnožených vlků.
Zajímavé bylo hlasování „Společná reakce na nedávné narušení vzdušného prostoru a kritické infrastruktury členských států Ruskem“. Proti totiž bylo 97 poslanců, zatímco 469 bylo pro, tedy se domnívají, že je dobré výskyt dronů připisovat bez důkazů Rusku, jako příležitost k posílení protiruských nálad..
Jste v zemědělském výboru, stalo se něco nového na tomto poli?
Podpořili jsme návrhy alespoň drobných pozitivních změn v takzvané „Společné zemědělské politice“.
Dále byla schválena „strategie“ „posílení zemědělců v potravinářském dodavatelském řetězci“. Návrh je buď „vytřením zraku zemědělcům“ nebo naivním pokusem o jejich podporu. Nikdo si totiž v EU netroufne zasáhnout do oligopolního postavení maloobchodních řetězců, které stlačují výkupní ceny tak, že se zemědělská produkce přestává vyplácet a na druhé straně šroubují vzhůru ceny pro spotřebitele až několikasetprocentní obchodní přirážkou a daně platí v zemích svého oficiálního sídla. Takže tím geniálním receptem má být donucení řetězců k písemným smlouvám s dodavateli. Jenže smlouva je dvoustranný právní akt, a když se řetězcům nebudou smlouvy líbit, tak je prostě nepodepíší.
Tyto návrhy mají působit radost ve veřejnosti, která uvěří v jejich účinnost, jako například „migrační pakt“ údajně bránící nelegální migraci, nebo „boj“ proti dvojí kvalitě potravin, kosmetické úpravy Green Dealu a podobně.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Vosáhlo