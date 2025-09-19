Maříková (SPD): Lidé se aktivně zapojují do petice za svobodu slova

20.09.2025 14:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k petici za svobodu slova.

Maříková (SPD): Lidé se aktivně zapojují do petice za svobodu slova
Foto: Archiv Karly Maříkové
Popisek: Karla Maříková, poslankyně SPD a kandidátka na hejtmanku Karlovarského kraje

Dnes jsme stáli v Karlových Varech s petičním stánkem s peticí za svobodu slova. Lidé se aktivně zapojují do petice za svobodu slova, protože cítí, že je čím dál více ohrožována cenzurou, umlčováním nepohodlných názorů a politickou korektností. Děkuji všem, kdo se zastavili, podepsali a podpořili náš boj za to, aby se i v České republice mohlo svobodně diskutovat bez strachu z postihů.

Svoboda slova je základním pilířem demokracie. Bez ní není možné, aby občané kontrolovali moc, upozorňovali na chyby vlády nebo hájili své zájmy. Pokud stát či instituce začnou určovat, co se ještě "smí říkat" a co už ne, pak se ocitáme na šikmé ploše k totalitě. SPD proto trvá na tom, že nesouhlas nesmí být kriminalizován a že občané mají právo svobodně vyjádřit svůj názor, i když není pohodlný vládnoucím elitám.

Karla Maříková

  • SPD
  • poslankyně
autor: PV

