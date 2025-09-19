Maříková (SPD): Lidé se aktivně zapojují do petice za svobodu slova

Dnes jsme stáli v Karlových Varech s petičním stánkem s peticí za svobodu slova. Lidé se aktivně zapojují do petice za svobodu slova, protože cítí, že je čím dál více ohrožována cenzurou, umlčováním nepohodlných názorů a politickou korektností. Děkuji všem, kdo se zastavili, podepsali a podpořili náš boj za to, aby se i v České republice mohlo svobodně diskutovat bez strachu z postihů.
Svoboda slova je základním pilířem demokracie. Bez ní není možné, aby občané kontrolovali moc, upozorňovali na chyby vlády nebo hájili své zájmy. Pokud stát či instituce začnou určovat, co se ještě "smí říkat" a co už ne, pak se ocitáme na šikmé ploše k totalitě. SPD proto trvá na tom, že nesouhlas nesmí být kriminalizován a že občané mají právo svobodně vyjádřit svůj názor, i když není pohodlný vládnoucím elitám.
autor: PV