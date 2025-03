Maříková (SPD): Žijí tu i lidé v odlehlých regionech. A těm berete rovné podmínky

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. I já se vyjádřím k panu poslanci Jakobovi, prostřednictvím vás. Víte, ono záleží, z jakého pohledu se na to díváte. Vy žijete v Praze, máte vysokoškolské vzdělání. Ale máme tady i nízkopříjmové skupiny. Jsou to většinou lidé s nižším vzděláním, kteří žijí třeba v odlehlých regionech. A pro ně je v případě, že přijdou o práci, problém se pak na tom pracovním trhu uplatnit. A skutečně nastane ta obava, že lidé se začnou bát vyjadřovat jakékoliv své názory, protože ten zaměstnavatel může prostě být jiného smýšlení, a mohou se obávat, že o tu práci přijdou. Takže z toho vašeho pohledu jako člověka žijícího v Praze s vysokoškolským vzděláním chápu, že se na to díváte jinak. Ale máme tady i jiné regiony a i jiné lidi s jiným vzděláním i s nižším. Ale jsou to také lidé a zaslouží si normálně žít a mít rovné podmínky.

Karla Maříková SPD



