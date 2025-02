Marková (BPP): Armáda bude mít v polovině února nové zimní čepice! Volejte třikrát sláva!

A já se ptám, nechtěli jsme být touto dobou už na Dněpru? Nicméně nepropadejme panice, všechno bude. I zimní rukavice budou. Dokonce tři druhy. A počátkem příštího roku budou i batohy a balistické vesty. Do té doby výstroj v zubech a maskování před šrapnelem fíkovým listem. Nebo jakýmkoliv jiným listem. Dle místa působnosti.

Generál pro zásobování (logistiku) k tomu řekl: Chápe frustraci vojáků na taktické úrovni. I on býval na taktické úrovni. Teď je ovšem na úrovni strategické. Tam chápe zase dodavatele. Všechno se zkoumá, vrací, předělává a to prostě strašně trvá. Kdo by chtěl, aby se vysoutěžená zakázka uskutečnila bez problémů, že.

A tak se může lehce stát, že ten Dněpr vůbec nestihneme. Což by byla podle našich válkychtivých šílenců určitě hrozná škoda. Možná to Trump utne dřív, než my vysoutěžíme třeba ponožky. Hroznej chlap. Nad vodou nás ovšem může držet myšlenka, že se připravují i nové uniformy. Ale zase ne tak moc, jaké okolo toho bylo haló. A tak nové uniformy budou mít sice starý vzor, ale prý nový střih.

Jo, to je přesně to, co naši armádu zbojeschopní. Nový coooool střih maskáčů. A kdybychom to k tomu Dněpru nestihli, tak je můžeme vzít třeba do Mali nebo jinak po Africe. Však není nesprávného oblečení, jen nesprávně načasovaných válek, vzhledem k pružnosti armádních dodávek.

Bc. Jana Marková BPP



