Marková (BPP): Zelenskyj. Neřízená střela. Nebo někým velmi nebezpečně řízená střela

Zelenského mír. Mimo jiné posunuje ukrajinskou neexistující armádu po mapách Evropy, a je na čase se ptát, koho že nám to v určité fázi války připomíná?

Není to tak dávno, co sám prezident (i ten náš) přiznal, že je třeba válku ukončit, byť za dočasné ztráty části ukrajinského území. A najednou je zase všechno jinak. Najednou je to rétorika bůhvíčím našláplého Zelenského, který jakoby se v ukrajinském parlamentu vznášel ve svém vlastním světě velkého vůdce s velkým vítězstvím. A to tak moc, až z něho šel strach. Ne z něho jako silné osobnosti, ale z toho, jak moc dokáže měnit názory a jak moc to může být nebezpečné pro nás všechny. Neřízená střela. Nebo někým velmi nebezpečně řízená střela. Tak bych to nazvala.

Co aktuálně požaduje?

- Okamžitou pozvánku do NATO. Tedy přeloženo, okamžité přímé zapojení NATO do války s Ruskem.

- Přemístění války na ruské teritorium. Přeloženo, obranná válka se mění na útočnou. Ideálně po tom vstupu do NATO.

- Západní země mají povolit útočit jimi dodanými zbraněmi dlouhého doletu hluboko na ruské území. Tento bod má tajnou přílohu a já si myslím že ta bude něco jako slůvko i JADERNÝMI. Ale to je pouze moje spekulace samozřejmě.

- Kyjev navrhuje rozmístit na svém území komplexní nejaderný odstrašující balíček, který by měl odradit Rusko od další agrese. I tento bod má ovšem tajný dodatek, do něhož mají přístup vedoucí představitelé Spojených států, Spojeného království a Itálie. Opět mi něco říká, že nejaderný bude jen do jisté míry. Kterou určí…..

A na závěr třešnička. Kyjev navrhuje, aby po válce ukrajinští vojáci nahradili americkou armádu, která zajišťuje bezpečí Evropy. Jací vojáci? To torzo, co mu zbylo? Ti branci, které nahání už úplně všude? On sám nechce na svém území (pochopitelně) Rusy a sám by se hrnul obsazovat mírově Evropu? To jako vážně? Chce si u nás zopáknout rok 1968? Nebo jak to máme chápat?

Zelenského mír ovšem obsahuje kromě expanze a obrany Evropy jeho mírovými sbory i totální vytunelování Ukrajiny jako takové. Inu tady vidíte, kdo velí. Možná více, než z čehokoliv jiného. A že o Ukrajinu a Ukrajince nejde. Navrhuje totiž podpis dohody s USA, EU, která by umožnila využívání ukrajinských přírodních zdrojů jako je uran, titan, lithium, grafit a další zdroje, které mají podle Zelenského hodnotu bilionů dolarů. A samozřejmě též obsahuje tajnou přílohu známou vůdcům USA a EU. Aha. Vojensky tajné dodatky smysl dávají. Ale ekonomické? Asi jen v případě, že půjde o dokonalý tunel a je mu to blbé říci vlastním lidem.

Z Ukrajiny nezbude nic. A pokud si my nedáme sakra bacha, nezbyde nic ani z té naší východní Evropy. Však evidentně jedeme podle plánu stále stejného anglosasa. Podle plánu těch, co řídí a podepisují ty tajné dohody. Já tu žádné takové dohody nechci. Zelenský je už evidentně úplně mimo. I Fiala začíná být pěkně mimo. Takže pozor na to, co je taky schopný podepsat. Válkychtivých šílenců má na to kolem sebe dost.

Bc. Jana Marková BPP



