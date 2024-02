Marková (Trikolora): Česká pošta začíná být stejně imaginární jako paní Columbová

reklama

Poté co ministerský úřední šiml rozhodl o zrušení 300 poboček napříč republikou a rozprodání jejich lukrativních budov, teď se chystá k omezení pracovních dnů u těch, které ještě zůstaly. Ministerstvo průmyslu a obchodu by totiž rádo omezilo otevírací dobu, protože mít otevřeno pravidelně a předvídatelně zaručeně není efektivní. Otevírací čas se podle návrhu bude moci nastavit na základě hustoty (rozuměj aktuálně nehustoty) poboček v daném místě.

„Upravuje to stávající stav otevíracích hodin tak, aby odpovídal místním podmínkám a umožňoval určitou flexibilitu,“ řekl mluvčí upadajícího molocha, Matyáš Vitík. Tenhle výrok mi trochu připomíná zdůvodnění dvojí kvality potravin, kdy Češi na rozdíl od Němců prý ty šmejdy a náhražky chtějí. Aha.

Už teď je hledání funkční pobočky adrenalinový sport a po vystání nekonečných front je třetina zákazníků a polovina řadových zaměstnanců zralá na Neurol. Co bude po této úpravě, kdy si milí manažeři chtějí na otevírací dobu prosadit výjimku třeba z pěti na čtyři dny, nebo taky třeba úplně jinak, těžko říct. Raději si vemte na návštěvu pošty dovolenou a buzolu, v případě, že to máte daleko a jedete elektromobilem v zimě, můžete to spojit s pololetními prázdninami.

Bc. Jana Marková BPP



Pošta je všechno, jen ne takzvaně uživatelsky přátelská. Pošta je pouze manažersky přátelská, do mysli se mi vloudila myšlenka, že ten aparát vysokých úředníků, vyplácejících si statisícové odměny, je vlastně jediný důvod, proč to drží ještě jakž takž při životě. Je jich extrémně moc a jsou extrémně drazí. Na rozdíl od obyčejných zaměstnanců, kteří tam berou almužnu, kdy i pokladní v supermarketu si vydělá víc.

A to nemluvím o buzeraci na pracovišti. Třeba ředitel bral krásných 364 000 korun měsíčně, a ještě si k tomu na konci roku vyplatil bonus 1,25 milionu. To už stojí za to, ne? To byste se toho taky drželi jako veš státního kožichu. Jste velkorysí, a tak si to vyplatíte, přestože máte miliardové ztráty.

To, že tu fungují různé přepravní služby, znamená jediné. Totiž že to fungovat může. Pošta měla nezastupitelné místo právě pro svou síť poboček a dostupnost široké veřejnosti i bez toho, abyste museli mít chytrý mobil, účet v bance a já nevím kolik aplikací. To, že nefunguje, nebo nemá fungovat, je naprosté selhání nebo úmysl jejího provozovatele, tedy Ministerstva vnitra. Že, bezcenzurní Vítku. Možná byste měl své oko hodit v mezičase píár debat i na toto. Ale to byste musel chtít pro lidi skutečně něco dělat. Pro ty nejslabší skupiny, které nefrčí na vlně Tik Toku a prázdných předvolebních „keců“.

Teď je tedy pošta snad nejméně efektivní firma v ČR, heslo dnes podáte, zítra dodáme je spíš vtip než realita. (Zajímalo by mě ale, kolik jeho vytvoření stálo.) Spíš by sedlo dneska podám a draze zaplatím, a za týden se na dodání optám...

No a s tímhle vším má současná pětismečková vláda představu, že by přes poštu měla jít korespondenční volba. Já nevím, jak podle vás, ale podle mě to je fakt hodně špatnej (možná jak pro koho ovšem) nápad. To budeme volby sčítat měsíc, pak to půl roku hledat, další půlrok párovat, vyřazovat mrtvé, a pak už nebudeme vědět, že nějaké volby vůbec byly. Bravo! Kombinace je to věru šalamounská.

