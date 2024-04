Marková (Trikolora): Hřebejk. Strana a vláda si nové umění žádá

reklama

Ach ti umělci….

Pamatujete na Jiřinu Švorcovou, Majora Zemana a na takové ty různé filmy na prorežimní, tenkrát komunistickou objednávku? No tak to tu máme zase. My se opravdu vracíme do minulosti mílovými kroky a zcela šíleným způsobem.

Dříve bývali umělci chudí a nikdo je nebral moc vážně. A protože mívali hluboko do kasy i takzvaně „do huby“, snažili se lidem dávat to, po čem byla poptávka. Valné i nevalné úrovně. Pak přišla doba filmů, televizí, seriálů a médií, která z nich udělala celebrity. Změnil se jejich status, kdy v mnoha případech jsou dáváni jako vzory, napodobováni a používání pro různé marketingové kampaně. I v politice. Upřímně jsem to nikdy nechápala, protože málokdo ví o politice méně, než právě různé uvědomělé a uměle stvořené hvězdy a hvězdičky. To koneckonců platí i ve sportu, budiž nám Dominik Hašek krásným a odstrašujícím příkladem.

Co se ale nezměnilo, je ono přísloví koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Režim to samozřejmě ví, a tak vymýšlí různé granty, dotace a podpory právě pro ty jemu nakloněné, správné umělce. Dříve si je i značkoval oceněními Národní umělec a podobně. Nepochybuji, že to brzy přijde zase. Hrát i vyhrávat budou opět jen ti správní. A v koutě a zákulisí budou ti, co se nechtějí nechat koupit. Ale budou zapomenuti, protože sejde z očí, sejde z mysli. Veřejnoprávní média a média vůbec budou opět tlačit jen to, co je žádoucí. A herci a umělci budou jako opičky skákat. A lid prostý koukat a tleskat. A opět to budou díla valné i nevalné úrovně. A tak budeme zase vídat Majora Zemana a Libušku Švorcovou stokrát jinak. Jen teda teď to budou různí Dykové, Klusové, aktuální válečný miláček Ondra Vetchý a nebo trapné seriálové Smetany a jiné umělecky marné herečky.

Strana a vláda si nové umění žádá! Tož pozvedněte prapory, zapomeňte za čím jste si jako umělci stáli, zapomeňte na svobodu, volnost a ideály. Přichází řád a pořádek, přichází nová doba. Tak schválně, kdo z vás bude jako první podepisovat další Antichartu?

