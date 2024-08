Marková (Trikolora): Vláda dál zadlužuje republiku, jako bychom procházeli hlubokou krizí

Nezajímají ji drahé energie. Nezajímají ji krachující firmy, nezajímá ji oživení ekonomiky. Zajímá ji jen propagandistické křičení o vnitřních i vnějších nepřátelích. A čím víc jdeme ekonomicky do háje, tím víc ten křik sílí. Ne my jsme na vině. To vy za to můžete! (Prostě kdokoliv, kdo nejsme my.) Svině se asi teď moderně vládně komunikačně říká.

Jak vypadá tedy ozdravení financí podle tohoto kabinetu ekonomických analfabetů? Fiala se neustále bije v prsa, jak ekonomika oživuje, všechny ukazatele ukazují vzhůru, všichni Ukrajinci plní státní rozpočet, ceny potravin klesají, lidi jsou šťastní a zase se mají dobře. Tak proč tedy, sakra, máme rozpočet jako díru po tomahawku?

Na příští rok se plánuje schodek rozpočtu ve výši 231 miliard korun, což je jen o 21 miliard méně než letos, a to se ještě pěkně švindluje a dělají se škatulata batulata, aby to vyšlo alespoň takhle. Nezapomínejme na dočasná opatření, která se zdají být trvalá, jako je daň z mimořádných zisků nebo zrušení superhrubé mzdy, na stoprocentně zvýšené daně z nemovitostí, na navýšení DPH i na kojeneckou vodu a celkově nejvyšší DPH na potraviny široko daleko. A přesto! Přes to všechno, kdy má podle expertů být rok 2025 ekonomicky dobrý (též Fiala se bije v prsa), si dovolí takovýto rozpočet představit? Vůbec se nedivím, že to jednání bylo poprvé v historii tajné.

To tam musí být sakra velké záseky v podobě nehynoucí pomoci Ukrajině a přilehlým Bahamským ostrovům, americkým zbrojařům a důchodovým fondům, a zelenému šílenství. To jsou ty dotace, nalezlé všude, kde to skřípe, jen aby to ještě chvíli vydrželo. Naprosto enormní, nekontrolovatelné, neefektivní, a nebýt podpory nesmyslů a malých domů, zcela zbytečné. Ty kráso, prý pravicová vláda. Tak to už ani ve snu. Nebo je ten sen hodně špatný.

V době před covidem se blížil schodek rozpočtu ke sto miliardám. Dobu vyrovnaných rozpočtů snad radši nezmiňuju vůbec. Co ale, až nebude od koho si dál půjčit? Co až nebude už komu co daněmi sebrat? Co až zkrachuje poslední podnikatel a zbudou jen na státní cecek přisáté nesmyslné politické neziskovky a miliony státních zaměstnanců? Co až zbude skutečně jen ekonomicky spálená zem? Jaký signál pak premiér Lesklé čelo vyšle? Nebo už se tu jede jen na tu velkou válku a po nás potopa?

